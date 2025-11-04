Adiós al dorado: la decoración de Año Nuevo que debes poner este 2025 y te verás más elegante
Los ambientalistas aseguran que hay un color que será tendencia para el Año Nuevo y podría marcar un cambio importante en la decoración de los hogares.
Las nuevas tendencias dejan atrás los brillos excesivos del dorado para dar paso a una estética más sobria y sofisticada. La decoración de Año Nuevo que debes poner este 2025, según ambientalistas, promete un estilo más elegante, moderno y natural, con tonos neutros, una iluminación cálida y detalles en materiales orgánicos que podrían incluso mejorar el aspecto de tu casa.
Los decoradores de interiores ya adelantaron que, para despedir el año, muchos hogares se tiñeran de blanco perlado, un tono que invita a crear ambientes refinados, pero acogedores, en los que la elegancia surge de la simplicidad y la armonía visual.
Qué significa el blanco perlado y por qué es útil para la decoración
El color blanco perlado tiene un significado profundo que combina pureza, sofisticación y calma, con un toque de lujo y elegancia. A diferencia del blanco puro, este incorpora reflejos nacarados que evocan la luz, la serenidad y la sutileza.
De esta manera, se convierte en un tono muy usado en moda, decoración y diseño cuando se busca transmitir equilibrio y refinamiento, de acuerdo a la revista Elle.
En estos lugares de tu casa puedes incluir el blanco perlado
Este color es un tono versátil y elegante que se adapta muy bien a distintos espacios del hogar, especialmente si buscas una atmósfera serena, luminosa y sofisticada. Por tal razón, desde la aplicación Pinterest mencionaron cómo durante Año Nuevo puedes incorporar al blanco perlado en distintos sitios.
Entre ellos, destacaron lugares como:
- Sala de estar o living: tanto en paredes, sofás o textiles aportará amplitud visual y una sensación de calma. Combina muy bien con materiales naturales como la madera clara o el mimbre, y con detalles metálicos dorados o plateados para un toque moderno.
- Comedor: en muebles o vajilla, da un toque de sofisticación discreta. Resalta especialmente bajo iluminación cálida o natural.
- Pasillos y recibidor: estos espacios ganan luz y elegancia con paredes o detalles en blanco perlado, lo que genera una primera impresión luminosa y ordenada al entrar en casa.