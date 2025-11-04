Adiós al dorado: la decoración de Año Nuevo que debes poner este 2025 y te verás más elegante

Las nuevas tendencias dejan atrás los brillos excesivos del dorado para dar paso a una estética más sobria y sofisticada. La decoración de Año Nuevo que debes poner este 2025, según ambientalistas, promete un estilo más elegante, moderno y natural, con tonos neutros, una iluminación cálida y detalles en materiales orgánicos que podrían incluso mejorar el aspecto de tu casa.

Los decoradores de interiores ya adelantaron que, para despedir el año, muchos hogares se tiñeran de blanco perlado, un tono que invita a crear ambientes refinados, pero acogedores, en los que la elegancia surge de la simplicidad y la armonía visual.

Qué significa el blanco perlado y por qué es útil para la decoración

El color blanco perlado tiene un significado profundo que combina pureza, sofisticación y calma, con un toque de lujo y elegancia. A diferencia del blanco puro, este incorpora reflejos nacarados que evocan la luz, la serenidad y la sutileza.

De esta manera, se convierte en un tono muy usado en moda, decoración y diseño cuando se busca transmitir equilibrio y refinamiento, de acuerdo a la revista Elle.

Canva

En estos lugares de tu casa puedes incluir el blanco perlado

Este color es un tono versátil y elegante que se adapta muy bien a distintos espacios del hogar, especialmente si buscas una atmósfera serena, luminosa y sofisticada. Por tal razón, desde la aplicación Pinterest mencionaron cómo durante Año Nuevo puedes incorporar al blanco perlado en distintos sitios.

Entre ellos, destacaron lugares como:

