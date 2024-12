¿Adiós a las luces clásicas de Navidad? ¡Conoce la nueva tendencia para decorar!

¡La temporada favorita de muchos ha comenzado! La Navidad se encuentra a la vuelta de la esquina, pero desde ya, muchos empiezan a decorar sus hogares para sentir la calidez del último mes de año. Sabemos que en la mayoría de las casas mexicanas se busca siempre una decoración nueva año con año y tenemos que decir que para varias familias, las clásicas luces navideñas han pasado de moda, pues han surgido nuevas tendencias. Te mostramos algunos ejemplos para elevar tu imaginación a otro nivel y poner en marcha tu creatividad esta Navidad.

¿Por qué ya no se usan las luces navideñas?

Muchas personas amantes de la Navidad, han buscado nuevas tendencias para darle un giro a la decoración de este 2024, pero no solo eso, si no que han optado por no poner las clásicas luces de Navidad con un gran objetivo: ¡Ahorrar energía!

La nueva tendencia para muchos, es tener un árbol y una decoración más amigable con el medio ambiente para no usar energía eléctrica y evitar la contaminación. Es por eso que han surgido las luces de fibra óptica que actualmente están arrasando en el mercado, pero también muchas de ellas ya vienen incluidas en los árboles artificiales.

Es por eso que han surgido decoraciones totalmente renovadas para que todas tus visitas queden impresionadas cuando vean tus increíbles ornamentos.

Tips para una Navidad sustentable

Utiliza luces LED para tu decoración.

Utiliza luces recargables con luz solar.

Adorna con velas navideñas.

Realiza tus propios con material reciclado.

Usa material reciclado para la envoltura de los regalos.

Escoge el árbol de Navidad adecuado.



Decoración de Navidad en tendencia para este 2024

Un árbol que incluye luces LED de fibra óptica, ¡Luce hermoso y usa menos energía!

Si no te gustan las luces clásicas ni las de fibra óptica, puedes optar por este tipo de decoración.

Una maravillosa idea para realizar tus propios ornamentos con poco material y lo mejor ¡Es reciclado!

Decoraciones sostenibles:

Haz de tu Navidad una fiesta para el planeta. 🌿 Usa piñas, ramas secas o frutas deshidratadas para decorar tu hogar. ¡Belleza natural y cero plástico! #NavidadSostenible #CuidadoAmbiental pic.twitter.com/ft6WDbfYhp — nat_morem (@nat_morem) December 4, 2024

¿Una envoltura muy minimalista? Así puedes reciclar algunos materiales y darles una segunda vida.

https://twitter.com/Brendaguilar_96/status/1862313274328375296

