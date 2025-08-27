Tras ser reportada como grave de salud, AimeP3 rompe el silencio

La influencer Marisol Domínguez, más conocida como AimeP3, utilizó sus redes sociales y canal de YouTube para aclarar el actual estado de su salud. Esto se dio tras una semana en la que rumores señalaban que había muerto, mientras que otros afirmaban que había tenido una sepsis.

AimeP3 sigue siendo el centro de atención en las plataformas digitales y no solo por su contenido. Es que la influencer fue madre por primera vez a comienzos del mes de agosto y en los últimos días algunos rumores “confirmaban” su fallecimiento.

.¿Qué decían los rumores sobre la salud de AimeP3?

Las redes sociales, en donde AimeP3 se luce ante sus seguidores, fueron el escenario de intensos rumores que tenían a la influencer como protagonista. Se trataba de “noticias” en las que se afirmaba que había fallecido y hasta indicaban en dónde iba a realizarse la ceremonia fúnebre.

Además, otros posteos remarcaban que AimeP3 había tenido que ser internada de urgencia y que su estado de salud era muy delicado por haber contraído sepsis por una mala higienización de la cesárea. Estos rumores fueron desmentidos por la influencer que pidió respeto por su vida privada.

¿AimeP3 estuvo hospitalizada?

Según confirmó la propia influencer, tuvo que acudir a un hospital debido a un problema con la cicatrización de su cesárea. La herida se abrió un poco debido a la presencia de una capa de grasa abdominal y a un movimiento de fuerza que hizo en el marco de una confrontación que vivió en su vivienda.

Ante esto, AimeP3 fue internada para poder ser atendida por personal médico de la manera más adecuada. De todos modos, la influencer ya retornó a su casa con medicamentos nuevos y con la recomendación médica de permanecer en reposo mientras avanza la cicatrización.

Aún se desconoce si la influencer retomará sus redes sociales después de una larga ausencia, pero lo que es seguro es que no está grave como se decía.