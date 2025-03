La influencer Aimep3 reveló que está embarazada

El mundo de las redes sociales está de plácemes y manteles largo por el reciente anuncio de la influencer mexicana Marisol Domínguez, mejor conocida como Aimep3, quien se hizo famosa por el maquillaje de “el títere que no sé cómo se pronuncia”, ya que recientemente anunció que está embarazada.

¿Cómo dio la noticia?

Aimep3 sorprendió a propios y a extraños al compartir una imagen en la que aparece frente a un fondo azul. En ella luce un vestido color negro de tul, un top brillante y un cinturón con cadenas y aros. En la imagen se le ve sosteniendo la prueba de un ultrasonido mientras mira a la cámara.

“Esta no es la manera en que quería dar la noticia. Ni tampoco el momento. Pero aquí está. El mejor regalo de cumpleaños”, escribió en su cuenta de Facebook la creadora de contenido, acompañando la publicación con la canción “Regalo de Dios” de Julión Álvarez.

¿Aimep3 nunca pensó en ser madre?

Posteriormente, Aimep3 amplió la información y reveló más detalles en su canal de YouTube, donde dijo cómo se enteró de esta noticia y aseguró que la idea de convertirse en madre jamás cruzó por su mente, lo que lo hizo todavía más sorprendente.

De acuerdo con la influencer, desde diciembre no había tenido su periodo, lo que la hizo sospechar más de que estaba embarazada. Aunque al principio tuvo dudas, decidió acudir con un especialista para confirmar su estado.

¿Cuáles son los riesgos del embarazo de Aimep3? Aimep3 también habló sobre los riesgos que implica su embarazo, pues debido a su estado de salud requerirá de atención médica constante.

La creadora de contenido señaló que padece diabetes, hipertensión y sobrepeso, condiciones que, junto con su edad, representan factores de riesgo importantes. Por ello, ha tenido que visitar frecuentemente al médico para monitorear su estado de salud y la de su bebé.

¿Quién es el papá de su bebé?

Uno de los temas que más curiosidad ha desatado entre sus seguidores es la identidad del padre de su bebé. No obstante, Aimep3 señaló que eso no es relevante, pues forma parte de su vida privada y no tiene por qué ser de interés para los demás.