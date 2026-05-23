Estos son los signos que ganarán la lotería del 23 al 30 de mayo
Es un buen momento para poder disfrutar de la fortuna que traen las energías.
Las energías de este fin de semana están trayendo buena suerte para algunos de los signos del zodiaco. Es por esto que te vamos comentar quienes deben apostar a la lotería porque les irá más que bien.
Los signos astrológicos con mayor alineación cósmica para la abundancia y los juegos de azar entre el 23 y el 30 de mayo son Tauro, Leo y Sagitario. Si perteneces a uno de ellos pues es tu día de suerte.
¿Por qué estos signos tendrán suerte?
Los signos con mayor suerte en esta semana son:
Tauro: La energía post-temporada y Júpiter expanden tu zona de ganancias inesperadas.
Leo: Tu regente, el Sol, ilumina la casa de los golpes de suerte y premios.
Sagitario: Júpiter te otorga una intuición afilada para elegir los números ganadores.
Por otro lado, es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos y números sugeridos
- Días clave: El 25 y el 28 de mayo son los días con mayor vibración planetaria positiva.
- Amuletos: Lleva contigo un cuarzo cetrino o una moneda dorada al hacer tu jugada.
- Números de la suerte: El 7, el 14, el 22 y el 33 repiten alta frecuencia.
Sorteos recomendados en México (23 al 30 de mayo de 2026)
- Sorteo Mayor No. 4013 (Martes 26 de mayo): Ideal para Tauro. La energía de la tierra se alinea con la solidez de este sorteo tradicional.
- Sorteo Superior No. 2884 (Viernes 29 de mayo): El gran objetivo para Leo. Tu brillo natural conecta con la bolsa millonaria de este fin de semana.
- Melate, Revancha y Revanchita (Miércoles 27 y Domingo 24 de mayo): Excelente opción para Sagitario, ya que la bolsa acumulada responde muy bien a los golpes de intuición rápidos.
Por último, tenemos que mencionar que la astrología ha revelado las combinaciones numéricas según tu signo. Estas son:
- Tauro: Combina números estables y de cierre. Tus mejores opciones son 05, 14, 23, 32 y 41.
- Leo: Utiliza cifras con la fuerza del sol y el liderazgo. Juega con 01, 10, 19, 28 y 37.
- Sagitario: Apuesta por la expansión y la fortuna de Júpiter. Tus dígitos clave son 03, 12, 21, 30 y 39.
Cabe recordar que la astrología es una guía de energías disponibles y el juego debe tomarse puramente como entretenimiento responsable.