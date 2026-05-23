Se incendia autobús de afamada banda en plena carretera: este es el saldo del accidente

Una afamada banda del regional mexicano vivió el susto de su vida, pues cuando se dirigían para Salt Lake City para ofrecer un concierto, en plena carretera su autobús se incendió, lo que alarmó a integrantes de la agrupación y parte del staff. Fueron los dueños del grupo los que dieron a conocer el saldo del accidente. Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente para este fin de semana, del 22 al 24 de mayo.

Los Inquietos del Norte son la agrupación a la que esta vez la suerte no les sonrió, ya que sufrieron un conato de incendio en medio de su gira. El saldo de este accidente fueron daños materiales, ya que la agrupación y el staff se percataron de las llamas para salir justo a tiempo y no tener vidas que lamentar. Así explotó Emiliano Aguilar contra Arcángel tras polémica por la Conquista.

El camión de los Inquietos del Norte se incendió cuando se dirigían a una ciudad de Estados Unidos.|Captura de pantalla

“Fue solamente el autobús que se quemó; gracias a Dios todos estamos bien. Gracias por preocuparse por los Inquietos de todo corazón”, dijeron en un video publicado los líderes de la agrupación del regional mexicano.

Incluso, adelantaron que no se cancela ninguna fecha de su gira de este fin de semana en Estados Unidos, que arranca este sábado 23 de mayo en Salt Lake City y el domingo 24 en Molalla en Oregón.

¿Quiénes son Los Inquietos del Norte?

Los Inquietos del Norte es una agrupación de música norteña que nació en 1995 gracias a José Meza, Felipe Meza y Rosalio Meza, quienes actualmente son los dueños y cara del grupo. Pasaron 7 años hasta que una disquera, Eagle Music, le abrió las puertas para lograr profesionalizar a la banda.

La agrupación de los hermanos Meza, que surgió en Guadalajara, Jalisco, es reconocida tanto en México como en Estados Unidos por interpretar corridos, pero también las románticas conforman su repertorio.Fue en los años 2000 y principios de 2010 cuando se consolidaron con grandes éxitos.

La canción que catapultó a Los Inquietos del Norte y que hasta el momento sigue siendo su himno es “Mi amigo el de arriba”.