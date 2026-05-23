Lo retro y vintage es un estilo que siempre vuelve y es de los favoritos de varias personas, por lo que no está de más decorar el interior de la casa con objetos de este tipo, como lo son estas 5 opciones del escurridor de platos. Pero es en el baño donde puedes reemplazar la taza del baño moderna por soluciones que se vean antiguas.

La taza del baño es uno de los objetos del baño que puedes reemplazar por opciones vintage, al igual que el lavabo, para así darle juego. Cabe mencionar que la mayoría de las ideas puede que no le vayan bien a los diseños modernos, por lo que son opciones solo para las personas que están obsesionadas con lo retro. Conoce las 6 ideas para cambiar las repisas por soluciones más limpias y elegantes.

Las opciones de tazas de baño vintage

1. Tanque alto: Una de las opciones más random, pues en la actualidad es poco probable que una casa tenga uno de estos. El diseño es europeo y estuvo a la moda en su tiempo. El tanque va colocado en la pared y se acciona mediante una cadena metálica.

4 opciones para reemplazar la taza del baño por soluciones más vintage|Pinterest

2. Detalles ornamentales: Este tipo de inodoros está inspirado en los baños de los años 20 y 30. La principal característica de la taza son sus relieves, curvas y bordes dorados, que le darán un toque elegante a este espacio de la casa.

4 opciones para reemplazar la taza del baño por soluciones más vintage|Pinterest

3. Colores pastel: En la actualidad, las tazas de baño en color blanco son símbolo de elegancia y de limpieza. Pero en los años 50 y 60 no era así, ya que la moda eran los inodoros en tonos pastel, desde un crema y verde oliva hasta un azul.

4 opciones para reemplazar la taza del baño por soluciones más vintage|Pinterest

4. Asiento de madera: Si quieres que tu taza se vea retro y no quieres gastar mucho en cambiar completamente la pieza, puedes solo reemplazar el asiento por uno de madera. Sin duda, le dará un estilo más clásico a tu baño.