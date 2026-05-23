Así debes exfoliar la piel de la cara con bicarbonato

La exfoliación es muy importante para que puedas limpiar tu piel de las células muertas y permitirle regenerarse. Es por esto que puedes encontrar diversos productos como el bicarbonato para lograrlo.

Caminos de la Vida | Programa 23 Mayo 2026

Para exfoliar la cara con bicarbonato de forma segura, debes mezclarlo siempre con agua para formar una pasta ligera y aplicarlo con masajes muy suaves por no más de un minuto. Aunque es un remedio casero popular para remover células muertas, su uso requiere extrema precaución. El bicarbonato es una sustancia alcalina que puede alterar el pH ácido natural de tu rostro, debilitando la barrera cutánea si se usa mal o en exceso.

¿Cómo exfoliar la piel con bicarbonato?

Paso a paso para la exfoliación

Limpia tu rostro: Lava tu cara con tu jabón habitual y agua tibia para retirar el maquillaje y la suciedad superficial.

Prepara la pasta: En un recipiente pequeño, mezcla una cucharadita de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua. Revuelve hasta lograr una consistencia pastosa que no gotee.

Haz una prueba de parche: Antes de esparcirlo por toda la cara, aplica un poco de la mezcla en una zona pequeña (como la mandíbula) para asegurarte de que no te cause ardor o enrojecimiento inmediato.

Aplica con suavidad: Extiende la pasta sobre el rostro húmedo evitando estrictamente el contorno de los ojos y los labios. Realiza masajes circulares muy suaves con las yemas de los dedos, sin ejercer presión. La fricción fuerte puede arañar la piel.

|Foto de studioroman en Canva.

Enjuaga rápido: No dejes la mezcla sobre la piel como si fuera una mascarilla prolongada. Retírala por completo con abundante agua templada o fría después de 30 a 60 segundos de masaje.

Hidrata profundamente: Seca tu cara con toques suaves y aplica inmediatamente tu crema hidratante habitual para restaurar la humedad perdida.

Frecuencia y precauciones críticas

Frecuencia máxima: Úsalo como máximo una vez por semana (o incluso una vez al mes si tu piel es normal). Su uso diario destruirá los aceites naturales de tu piel, provocando resequedad extrema o un efecto rebote de grasa.

¿Quiénes deben evitarlo?: Si tienes piel sensible, seca, acné activo severo, rosácea o eccema, no uses bicarbonato, ya que empeorará la irritación y la inflamación.

¡Prohibido el limón!: Evita las recetas que sugieren mezclar bicarbonato con limón. Esta combinación genera una reacción química que anula los beneficios y el ácido del limón puede causar quemaduras químicas o manchas permanentes al exponerte al sol.

Si notas que tu piel queda roja, tirante o te arde después del proceso, suspende su uso inmediatamente y opta por exfoliantes dermatológicos formulados específicamente para el pH del rostro.