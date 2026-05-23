Erik Erikson es uno de los más grandes psicólogos, pues es reconocido por sus aportaciones a la ciencia de la conducta con su teoría psicosocial, la cual fue desarrollada a partir de la teoría de personalidad de Sigmund Freud. Es en una de sus frases donde trata de abordar el tema emocional de las personas: “La forma en que entendemos la historia es también una manera de hacer historia”. Otra de sus grandes citas es “la duda es el hermano de la vergüenza”.

De acuerdo con un artículo de Psicología y Mente, lo que Erikson quiso decir con esta frase es la manera en la que las personas interpretan los hechos y el cómo la manera de pensar determina la conducta de cada una de ellas. Karen Horney, psicoanalista alemana: "Si quieres estar orgulloso de ti mismo, haz esto".

Erik Erikson, psicólogo alemán: “La forma en que entendemos la historia es también una manera de hacer historia”|Estudio Criminal

Otra de las maneras de entender la frase de Erik podría ser que la interpretación del pasado afecta el futuro de las personas o que la memoria colectiva cambia con el paso del tiempo. Asimismo, se puede decir que la historia nunca es totalmente neutral, ya que cada persona siempre tendrá su versión que contar.

Datos de Erik Erikson y más frases para analizar

El germano-estadounidense fue un psicoanalista destacado por sus contribuciones a la psicología del desarrollo, ya que describe el proceso del cambio de la personalidad de las personas y cómo, conforme con el tiempo, desarrollan diferentes personalidades, pues es el mismo cuando se es un niño que en una edad adulta.

Es por ello que su etapa la dividió en 8, siendo por edades el principal elemento, pues la primera de ellas arranca cuando se es todavía un bebé y termina hasta la vejez. Estas son las otras grandes frases del psicoanalista:

