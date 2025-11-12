Dile adiós al árbol navideño tradicional, esta es la nueva tendencia que se impone

Estamos llegando a la mitad de noviembre y uno de los temas de conversación ya es la Navidad y el Año Nuevo. Estas celebraciones son de las más importantes cada año y es por eso que se hace tanto hincapié en la decoración de los hogares, los platillos y bebidas a consumir y los regalos para nuestros seres queridos.

Al respecto, las tendencias parecen haber sobrepasado los límites de la moda de indumentaria y han llegado a poner el foco en las decoraciones navideñas. Ahora, se pone en duda que los tradicionales árboles de Navidad se mantengan tal y como los conocimos.

¿Adiós al tradicional árbol de Navidad?

Para la Navidad 2025, las tendencias en cuanto a la decoración llegan principalmente de Europa en donde se vienen produciendo cambios que son inspirados en corrientes minimalistas y en la búsqueda del reciclaje y la sustentabilidad.

En países como España, los árboles de Navidad están poco a poco perdiendo su estructura tradicional, ya sea que se trate de árboles naturales o artificiales. Las familias están empleando árboles de pared, con elementos decorativos simples e incluso acudiendo a materiales reciclados.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

Las nuevas estructuras de árboles de Navidad que comienzan a imponerse están enfocadas en permitir darle rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Además, se trata de creaciones que ayudan a economizar, reducir el espacio ocupado y lograr funcionalidad y estilo, sin perder su espíritu.

Una de las tendencias son los denominados árboles de pared que se construyen con tiras de luces, cintas o ramas recicladas. Solo hay que elegir una pared y con estos elementos darle la forma a nuestro árbol. Algunos emplean elementos geométricos y diseños abstractos, jugando así con el estilo y la imaginación.

El minimalismo impone su propia tendencia ya que invita a crear árboles de Navidad y decoraciones con luces cálidas, tonos neutros y materiales naturales. De esta manera, no solo se logra tener un árbol moderno, sino que se logra un espacio acogedor y muy elegante, sin hacer grandes gastos.