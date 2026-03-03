Esto es lo que no debes hacer en el Portal 3/3

Hoy estamos atravesando el Portal 3/3, que quedó abierto en la madrugada. Es importante que tengas en cuenta la manera en la que utilizas tu energía a tu favor. Es un día de repetición de número que puede ser beneficioso para las cuestiones financieras, de amor y de sociedad.

Este portal es ideal para marcar nuevos comienzos y es el momento ideal para que comiences a ejercer el liderazgo, es decir que es momento de que tomes las riendas sueltas de tu vida y sigas adelante.

Como mencionamos, es importante que des un paso para poder expandirte. Tienes que enfocarte en qué quieres, cómo lo quieres y desde allí analizar lo que debes hacer para lograrlo.

¿Qué no hacer durante el Portal 3/3 para cuidar la energía?

Los astrólogos manifiestan que este Portal energético 3/3 que para la numerología representa renacimiento y nuevos comienzos. Ante esto es que hay ciertos consejos que tienes que tener en cuenta.

Lo que NO debes hacer HOY:



Manifestar

Atraer

Salir de casa por la noche

Caminar descalzo si no quieres afectar tu energía

No cargues cuarzos porque se pueden tronar

Lo que SÍ se debe hacer para aprovechar la energía del portal:



Usar símbolos de protección

Tápate el ombligo y utiliza un listón rojo alrededor de la cintura

Date un baño de sal para restaurar tu energía

Cierra todas tus ventanas

El Portal 3/3 abre una ventana de expansión mental y creativa. No es magia. Es enfoque. El número 3 impulsa comunicación, curiosidad y expresión auténtica. Hoy la clave es expandir con claridad, no dispersarse. pic.twitter.com/90G6UNnLkL — Dani (@Dani_Pon86) March 3, 2026

Ten en cuenta que la manera en la que actúes hoy marcará un antes y un después en tu vida. Es por esto que debes ser consciente ya que esto te marcará para bien o mal. Además, hayc osas que puedes hacer y con las que lograrás cambios radicales, pero también cosas que están prohibidas, pues de hacerlas, frenarán tu desempeño.

Además, debes tener en cuenta que la energía está potenciada por la presencia del eclipse lunar y la luna de sangre. Es por esto que tienes que estar atento a las acciones que llevas a cabo.

