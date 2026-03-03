7 cortes de cabello para rejuvenecer tu look: bonitos y frescos

Realizar un cambio de look no es una decisión que deba ser tomada a la ligera. Una buena elección puede cambiar tu apariencia. Si lo que quieres es rejuvenecer pues tienes que elegirlos cortes de pelo sencillos y minimalistas.

Las mujeres mayores de 50 años deben optar por los cortes con líneas suaves, con desfilados discretos y capas sutiles e integradas. Además, no deben sobrepasar la altura del pecho para que el cabello no pierda la forma. En el caso que quieras una opción corta, pues lo mejor es optar por el micro bob.

¿Cuáles son los cortes de cabello que rejuvenecen?

Bob con flequillo cortina

Este es un corte de cabello que fusiona el clásico bob con el flequillo cortina y es muy utilizado para poder disimular las líneas de expresión alrededor de los ojos. Se abre con suavidad en el centro, acariciando los pómulos y dando movimiento al rostro. Este es un estilo que crece sin perder la forma.

Corte mariposa

Acá tenemos un corte que mantiene el largo de la melena, contiene capas largas y desfiladas alrededor del rostro que se van abriendo suavemente hacia los lados por lo que aporta volumen controlado y natural. Tiene una caída ligera que crea una sensación de frescura y juventud, evitando la rigidez de los cortes de pelo completamente rectos.

Bob con capas invisibles

Es un corte que tiene capas sutiles, casi imperceptibles, suavizan los rasgos y equilibran el óvalo facial, al tiempo que estilizan el cuello y los hombros. Puedes optar por lucir la raya en medio o lateral, dependiendo de cómo te sientas cómoda.

Mullet suave

Esta es una versión que mantiene el largo por debajo de los hombros y añade capas largas que se aprecien a simple vista. En este caso, un flequillo bien colocado actúa como puente, enmarcando el rostro, lo que lo hace especialmente favorecedor.

Clavicut desfilado

Aquí tenemos un corte que llega hasta la clavícula, presenta unas capas ligeras y unas puntas desfiladas que evitan que la melena se vea completamente rígida. En el caso de tener el rostro redondeado, coloca la raya en el medio y evita volumen en los laterales para lograr un acabado favorecedor.

Shaggy bob

El estilo en cuestión tiene capas más largas, desiguales, crea un look muy efecto messy, muy natural, despeinado. Se mantiene la longitud del long bob, pero puede llevarse más corto, entre la mandíbula y los hombros.

Lob romántico

Por último, tenemos este corte con longitud intermedia que te permite llevarlo liso, con ondas, peinado hacia atrás o con raya al medio. Se adapta fácilmente a distintos looks y ocasiones. Si quieres un efecto rejuvenecedore debes utilizarlo con ondas amplias.

