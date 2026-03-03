inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

5 signos del horóscopo chino que recibirán fortuna esta semana después del Eclipse Lunar

La recompensa podría verse a través de dinero, trabajo o crecimiento personal; mira cuáles son los más afortunados

horóscopo chino eclipse lunar
El horóscopo chino de la semana, del 2 al 8 de marzo, tras el eclipse lunar. |(ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Horóscopos

Escrito por: Alexis Ceja | DR

El horóscopo chino también tiene cambios con relación al Eclipse Lunar de “Luna de Sangre” que se pudo ver la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026. Serán 5 los signos animales que tendrán cambios positivos y podrían recibir fortuna a partir de este día, según la creencia oriental.

De acuerdo con la astróloga Susy Forte, la recompensa podría verse a través de lo material como el dinero, lo profesional o con el crecimiento espiritual, según compartió en La Nación. Estas son las predicciones:

  • BÚFALO: Se anuncian buenas novedades laborales, expansión en lo que emprenda y mejoras generales. Todo comenzará a fluir con mayor facilidad y el esfuerzo del pasado dará resultados concretos.
  • SERPIENTE: Inicia un período enfocado directamente en nuevas fuentes de ingreso y mejor manejo de recursos. Habrá apertura de caminos y bases más sólidas para construir estabilidad económica.
  • CABRA: Se activa la ambición y la creatividad. Puede encontrar una nueva forma de ganar dinero, mejorar sistemas de trabajo o iniciar un emprendimiento propio. También podría hallar el empleo que estaba esperando.
  • MONO: Entra en etapa de cosecha. Sus proyectos atraerán el interés de personas influyentes que podrían brindarle apoyo. Los beneficios llegarán gracias a decisiones valientes tomadas anteriormente.
  • CERDO: Comienza a ver resultados concretos de cambios pasados. Se habla de mayor rentabilidad y grandes oportunidades en recursos. Es una de las señales más claras de prosperidad.
horóscopo chino eclipse lunar signos con suerte
Estos son los signos del horóscopo chino con suerte después del eclipse lunar de marzo 2026.|(ESPECIAL/GROK AI)

Según explicó la especialista de la astrología china, estas recompensas llegan principalmente por trabajo previo, decisiones estratégicas y apertura a nuevas oportunidades.

Por otro lado, hay 4 que pasarán por una semana de pruebas debido a la energía impuesta por el Eclipse Lunar de esta madrugada.

¿Cuáles son los signos animales que salen afectados por el Eclipse Lunar de marzo 2026?

Los 4 signos del horóscopo chino que tendrán una dura prueba esta semana por el Eclipse Lunar de marzo 2026 son:

  • TIGRE: Enfrentará desafíos laborales y situaciones que no podrá modificar de inmediato. La advertencia es clara: si actúa de forma impulsiva o reacciona con enojo, podría generar conflictos innecesarios.
  • GALLO: Vivirá un período de revelaciones y posibles crisis emocionales. Situaciones del pasado podrían salir a la luz y obligarlo a tomar decisiones difíciles. Aunque habrá aprendizaje, primero deberá atravesar cierta incomodidad.
  • DRAGÓN: Podría experimentar un cambio abrupto en proyectos o planes. Algo podría no salir como esperaba, obligándolo a replantear decisiones importantes. Si no está firme en sus convicciones, sentirá inestabilidad.
  • PERRO: Habrá cambios imprevistos en el área laboral, como ajustes de horarios o tareas. La semana puede sentirse pesada o desordenada si no se organiza correctamente.
Tags relacionados
Horóscopo chino

Galerías y Notas Azteca UNO