5 signos del horóscopo chino que recibirán fortuna esta semana después del Eclipse Lunar
La recompensa podría verse a través de dinero, trabajo o crecimiento personal; mira cuáles son los más afortunados
El horóscopo chino también tiene cambios con relación al Eclipse Lunar de “Luna de Sangre” que se pudo ver la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026. Serán 5 los signos animales que tendrán cambios positivos y podrían recibir fortuna a partir de este día, según la creencia oriental.
De acuerdo con la astróloga Susy Forte, la recompensa podría verse a través de lo material como el dinero, lo profesional o con el crecimiento espiritual, según compartió en La Nación. Estas son las predicciones:
- BÚFALO: Se anuncian buenas novedades laborales, expansión en lo que emprenda y mejoras generales. Todo comenzará a fluir con mayor facilidad y el esfuerzo del pasado dará resultados concretos.
- SERPIENTE: Inicia un período enfocado directamente en nuevas fuentes de ingreso y mejor manejo de recursos. Habrá apertura de caminos y bases más sólidas para construir estabilidad económica.
- CABRA: Se activa la ambición y la creatividad. Puede encontrar una nueva forma de ganar dinero, mejorar sistemas de trabajo o iniciar un emprendimiento propio. También podría hallar el empleo que estaba esperando.
- MONO: Entra en etapa de cosecha. Sus proyectos atraerán el interés de personas influyentes que podrían brindarle apoyo. Los beneficios llegarán gracias a decisiones valientes tomadas anteriormente.
- CERDO: Comienza a ver resultados concretos de cambios pasados. Se habla de mayor rentabilidad y grandes oportunidades en recursos. Es una de las señales más claras de prosperidad.
Según explicó la especialista de la astrología china, estas recompensas llegan principalmente por trabajo previo, decisiones estratégicas y apertura a nuevas oportunidades.
Por otro lado, hay 4 que pasarán por una semana de pruebas debido a la energía impuesta por el Eclipse Lunar de esta madrugada.
¿Cuáles son los signos animales que salen afectados por el Eclipse Lunar de marzo 2026?
Los 4 signos del horóscopo chino que tendrán una dura prueba esta semana por el Eclipse Lunar de marzo 2026 son:
- TIGRE: Enfrentará desafíos laborales y situaciones que no podrá modificar de inmediato. La advertencia es clara: si actúa de forma impulsiva o reacciona con enojo, podría generar conflictos innecesarios.
- GALLO: Vivirá un período de revelaciones y posibles crisis emocionales. Situaciones del pasado podrían salir a la luz y obligarlo a tomar decisiones difíciles. Aunque habrá aprendizaje, primero deberá atravesar cierta incomodidad.
- DRAGÓN: Podría experimentar un cambio abrupto en proyectos o planes. Algo podría no salir como esperaba, obligándolo a replantear decisiones importantes. Si no está firme en sus convicciones, sentirá inestabilidad.
- PERRO: Habrá cambios imprevistos en el área laboral, como ajustes de horarios o tareas. La semana puede sentirse pesada o desordenada si no se organiza correctamente.