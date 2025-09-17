Así puedes recuperar tu WhatsApp luego de ser hackeado

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero su uso también conlleva a estar vulnerables. Ante esto es importante cuidar tus datos y no caer ante las “trampas” de los malvivientes.

En la actualidad uno de los desafíos de la era digital es la ciberseguridad. Esta aplicación no queda exenta de los ataques de un hacker, por lo que hay que estar atentos constantemente.

Si una persona pierde el acceso a su cuenta no solo es una molestia, sino que se pone en riesgo, debido a que queda expuesta la información personal y pueden incluso suplantar su identidad.

¿Cómo puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp?

Actualmente, desde WhatsApp ofrecen herramientas para que los usuarios puedan recuperar sus cuentas tras un hackeo. También podrás reforzar la seguridad para que no vuelvas a caer.

Las señales de que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada son las siguientes:

Tus contactos reciben mensajes extraños desde tu número.

No puedes ingresar porque alguien activó la cuenta en otro dispositivo.

Te llegan códigos de verificación o notificaciones que nunca pediste.

En el caso de que estés detectando este tipo de acciones en tu cuenta, lo que debes hacer es seguir los siguientes pasos:

Debes solicitar un código de verificación: abrí WhatsApp, ingresa tu número con el código internacional y espera el SMS o la llamada con el código. Al ingresar, vas a recuperar el acceso y desconectar al intruso.

Luego vas a verificación en dos pasos: desde Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos, configura un PIN y agrega un correo de recuperación. Esto suma una capa extra de seguridad.

Contacte al soporte de WhatsApp: si no logra ingresar, escriba al mail support@whatsapp.com indicando su número completo y explicando que su cuenta fue hackeada.

Avisa a tus contactos: debes informar rápidamente que tu cuenta fue comprometida para evitar estafas o mensajes falsos.

Revisa la seguridad de tu teléfono: actualiza el sistema operativo, instala un antivirus confiable y cambia contraseñas asociadas.

La verificación en dos pasos es clave para sumar una capa extra de seguridad.

¿Cómo prevenir hackeos?

Para no caer en mano de los hackers, ten en cuenta lo siguiente:



Nunca compartas tu código de verificación.

No abras enlaces sospechosos en mensajes o mails.

Evita usar redes Wi-Fi públicas sin protección.

Mantén siempre WhatsApp actualizado para aprovechar las últimas mejoras de seguridad.

Si pierdes tu cuenta de WhatsApp, pues tienes que actuar rápidamente.