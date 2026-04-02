La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “número": NO es Nr.

Número es especial, ya que se puede escribir en palabra o, como su nombre lo dicta, en número, que es más utilizado en las áreas de matemáticas, física, contaduría e incluso en el deporte, con los marcadores o el tiempo de llegada de un corredor o nadador, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, la abreviatura es un tema de conversación, ya que no es Nr, como muchos piensan. Así se escribe de manera correcta "página", según la RAE.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra número es compleja, ya que no solo tiene una abreviatura correcta, sino 3 opciones para redacción, como lo son nr. y núm., así como n.º, que podría resultar más complejo a la hora de escribir. Esta es la abreviatura correcta de horas: no es hrs. ni hs.

La palabra número se puede escrbir de la siguiente manera: nr. y núm. así como n.º|IA

Estas 3 opciones de abreviatura las puedes utilizar en cualquier ocasión, siempre y cuando escribas números con letras, aunque una de estas opciones es la excepción. Estos son algunos ejemplos con esta palabra:



Mi dirección es calle de la Palma núm. 12, colonia Modelo

¿Cuál nro. te tocó para la carrera del domingo?

La resolución n.º 118-955-PJF quedó aprobada por el Estado.

Cambié mi núm. de teléfono, te paso el nuevo que es 55-213-47-69

Las características de cada una de las abreviaturas de número

La palabra número tiene 3 opciones para abreviarse, pero cada una de ellas con diferentes contextos. La primera de ellas es nro., la cual es válida porque sigue las reglas, que establecen eliminar las letras intermedias y mantener la inicial y la del final.

Mientras que núm. es la abreviatura convencional, ya que se forma por la sílaba inicial, seguida de una consonante. Por último, n.º es quizá la forma tradicional y correcta que establece la RAE. Cabe mencionar que en las 3 opciones es importante culminar la palabra con punto final, con el objetivo de indicar que la frase fue reducida o cortada.