El Pueblo Mágico de México que puedes recorrer completo en bici y tiene hermosas vistas

Si quieres aprovechar tus vacaciones haciendo ejercicio y disfrutar de hermosas vistas de paisajes, entonces debes visitar el Izamal. Este rinconcito, nombrado Pueblo Mágico de México , se puede recorrer completamente en bicicleta y tiene un clima maravilloso.

¿Por qué Izamal es el Pueblo Mágico de México perfecto para recorrer en bici?

El Pueblo Mágico de Izamal está practicamente hecho para la bicicleta porque todas las calles son planas y compactas, así que no te cansas con subidas o pendientes pronunciadas.

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Además, sus calles suelen ser muy tranquilas, por lo que te funcionará para pedalear mientras bajas el estrés.

Izamal es un Pueblo Mágico de México muy colorido.|Canva

Asimismo, sus casas con fachada color amarilla harán que te sientas como en una película mientras disfrutas de la arquitectura colonial. Podrás aprender historia maya y disfrutar de su riquísima gastronomía.

De hecho, si no tienes bici, puedes contratar tours que duran hasta una hora con visitas importantes del poblado, como el Ex Convento de San Antonio de Padua, y suelen incluir guías turísticos que te explican la historia por un costo bajo de unos $150 pesos.

Una ruta que puedes seguir fácilmente es el siguiente:

Iniciar en la Plaza Principal

Dirigirte al Exconvento de San Antonio de Padua

Ir a la pirámide Kinich Kakmó

Dirígete a la cima para ver la vista panorámica.

Luego, piérdete en la bici y da vueltas por las calles rumbo al mediodía. Y no olvides tomarte fotos.

¿Qué más hacer en Izamal además de andar en bici?

Azamal también se puede disfrutar caminando y explorando sus calles. Si además del recorrido de la bici quieres hacer otras actividades, México Desconocido recomienda visitar las piramides mayas dentro del pueblo, como el Templo de Kinich Kakmó, así como darse un baño en el Parque Oxwatz que tiene cenotes y lagunas. Incluso, si tu plan es quedarte una noche, puedes acampar para completar la aventura.

Así son las calles amarillas de Izamal, Pueblo Mágico de México.|Google Maps

¿Qué otros Pueblos Mágicos se pueden recorrer en bici?

Si te quedan ganas de seguir pedaleando, puedes visitar otros Pueblos Mágicos que también se pueden recorrer en bici en poco tiempo. Algunos de ellos son: