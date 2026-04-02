5 ideas para remodelar tu apartamento pequeño y que aun así se vea moderno
Aunque tu casa sea muy chica, es perfectamente posible remodelar los espacios para hacer que se vea sofisticada y con las tendencias de decoración para 2026.
Vivir en un sitio reducido no necesariamente significa que haya que renunciar al buen gusto ni mucho menos. Esto ya que tener una decoración elegante es posible incluso en departamentos pequeños, especialmente cuando se recurre a remodelar con instalaciones multifuncionales que aparte de verse acogedoras, facilitan considerablemente las rutinas diarias por su modernidad.
¿Cómo remodelar una casa que es muy chica? Opciones que sirven bien y no son tan caras
- Apuesta por muebles versátiles. Al momento de renovar el mobiliario de una habitación, no te vayas solo por el diseño, considera también qué tan útil te será a largo plazo. Una buena alternativa son los muebles que sirven para más de una cosa y que están en tendencia este 2026; sofás que se transforman en camas, mesas que se vuelven escritorios o estantes con almacenamiento extra.
- Prioriza las paredes neutras y sobrias. Un aspecto que muchas personas pasan desapercibido al remodelar un apartamento reducido, es el color de los muros principales. Estas zonas idealmente deben ir en tonos claros y con pocos detalles, lo que cumple con la función de ampliar visualmente el espacio gracias a la forma en que reflejan la luz natural y hacen que todo parezca moderno.
- Recurre a la iluminación estratégica. Considerando lo importante que es tener una buena fuente de luz en un cuarto para que todo se vea armonioso, tampoco hay que olvidar la instalación de lámparas y focos. Apuesta por modelos altos y minimalistas para que no saturen y sobre todo de toque cálido para que se sienta cómodo estar ahí.
- Prueba con los espacios abiertos. En la actualidad, las construcciones suelen tener espacios amplios pensados para cumplir con dos funciones a la vez. Es el caso de las zonas que comparten sala y comedor, lo que si bien podría sonar como algo fatídico, cuando se juega con las texturas de muebles y los colores, da un aire de modernidad y sofisticación inigualable.
- Prioriza la decoración minimalista. Hay quienes creen que decorar un apartamento pequeño para que luzca moderno es mala idea porque termina saturando todo el lugar. No obstante, esto no tiene que ser así cuando se hace de la forma correcta y en estos casos implica únicamente no poner demasiadas cosas y preferir solo pequeños artículos como plantas, fotos o figuras de cerámica.