Así será afectado tu signo del zodiaco hoy martes 13

La mala suerte con la que se relaciona al martes 13 genera cambios, voluntarios, en la vida de muchas personas. Las supersticiones están a la orden del día en fechas como estas por lo que muchos se las ingenian para no tentar a la mala suerte.

En creencias como la Astrología, fechas como las de hoy toman cierta importancia pero también son analizadas desde el punto de vista de las energías del universo y la personalidad de cada humano. Es por eso que esta creencia revela de qué manera afecta el martes 13 a cada uno de los doce signos del zodiaco.

¿Qué significa el martes 13, según la astrología?

El martes 13 es considerado como un día de mala suerte desde hace muchos años. Es que las supersticiones surgieron, principalmente, en torno a Marte, dios de la guerra, que es un símbolo de la adversidad y el conflicto. En torno al número 13, siempre se lo asocia con acontecimientos inesperados, el caos y los cambios abruptos.

Para la Astrología, el martes 13 no es tomado como un día de mala suerte sino que lo canaliza desde el lado de la atención a ciertas señales. Esta creencia afirma que en esta fecha es necesario prestar atención a nuestro contexto, tomar decisiones con conciencia y trabajar en la transformación de aquello que ya no le hace bien a nuestra vida.

¿Cómo afecta el martes 13 a los signos?

Como siempre, las predicciones y preceptos que la Astrología comparte con sus adeptos son tomadas por estos como una especie de guía. Con ellas, inspiradas en las energías del universo y su relación con la vida terrenal, las personas toman decisiones, inician cambios, culminan relaciones o dan comienzo a proyectos.

En este martes 13, la Astrología afirma que se trata de una fecha que no afecta a los doce signos por igual. En sus predicciones, indica que este día traerá distintas realidades a las personas según su fecha de nacimiento por lo que es necesario estar atento a esas señales:

