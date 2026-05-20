5 opciones para reemplazar los muebles y dejar espacios libres para que la sala de tu casa se vea sofisticada y elegante

En esta ocasión te diremos cuáles son las 5 ideas y opciones para reemplazar los muebles de tu sala para que tu casa se vea con mucho espacio, elegante y sobre todo, bastante sofisticada. Recordemos que, si se vive en un departamento lo ideal es lucir las paredes y que los espacios se luzcan libres, para ello te daremos algunos consejos.

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5 ideas para reemplazar los muebles de tu sala para que se vea sofisticada y elegante

Reemplaza una mesa grande por una más pequeña y redonda

Las mesas nido redondas son una buena idea para reemplazar una mesa de centro, al ser de manera circular hacen que las líneas de la sala o cualquier habitación se suavicen y además facilitan la circulación, y una de sus ventajas es que se pueden mover con facilidad y guardar si es que tienes una reunión.

|Foto de Nicholas Derio Palacios/Sylwester Ficek

Olvídate de los sillones individuales por sofás

Otra de las propuestas que es buena idea, son los sofás individuales, al tener este tipo de muebles, se mantiene una sensación de amplitud, los sillones con 3o hasta 4 asientos juntos te quitan espacio.

El mueble de la televisión gigante reemplázalo

En los noventas y parte de los años 2000 las familias tenían un centro de entretenimiento enorme con plazas para colocar el DVD, la casetera, el estero, sin embargo, con la evolución de la tecnología, las televisiones ya tienen todo eso incluido y las barras de sonido dan un volumen bastante bueno. En este sentido, puedes montar tu Smart TV a la pared y colocar un mueble que podría ser como una mesa alargada, pero por debajo del televisor, ahí puedes colocar tu sonido y algunos artefactos que decoren dicho espacio.

|Foto de Max Vakhtbovych

Las estanterías pueden ser reemplazadas por repisas flotantes

Si en tu sala tienes libreros o vitrinas para colocar tus decoraciones, estas hacen que las paredes se vean más chicas; la propuesta es reemplazarlas por unas repisas flotantes, estas deben ir del mismo color de la pared, o bien, puedes probar con una estructura de herrería delgada y abierta que no tenga fondo.

El comedor rectangular reemplázalo por uno redondo

Esta opción es buena idea si es que vives en un departamento, si el espacio es pequeño, lo ideal es colocar un comedor redondo con 3 o máximo 4 sillas, si tienes uno de forma rectangular, este hará que tu hogar se vea un poco amontonado visualmente.