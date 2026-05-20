Alfredo Adame reta a pelea a Lupillo Rivera

En la interminable lista de conflictos mediáticos de Alfredo Adame, espera concretar una pelea con Lupillo Rivera. Tras sus “encontronazos” en diversos espacios, el Golden Boy insiste en que ya retó al cantante para pelearse en un ring, pero dice que Lupillo Rivera es un cobarde. Ante eso, la gente espera que se arregle un combate en el aclamado Rin Royale segunda edición.

¿Por qué Alfredo Adame y Lupillo Rivera están peleados?

Esta rivalidad es una de las que ambos han sostenido contra distintos personajes del medio. En dicho sentido, Alfredo Adame vs Lupillo Rivera se intensificó cuando compartieron proyecto televisivo. En dicho espacio incluso se amenazaron con agresiones físicas y ambos se descalifican constantemente cuando tienen oportunidad de hablar frente a la prensa.

Según las palabras del Golden Boy, el que se rehusó en diversas oportunidades a pelear es el músico. “Ya lo habían invitado y dijo que no tres veces y ahora Poncho de Nigris creo que le llamó y le dijo que no… No se quiere subir conmigo al ring, es un cobardón”. Por ello se estaría en la búsqueda de un rival para Adame, quien en la primera edición de Ring Royale derrotó a Carlos Trejo.

En ese sentido, el hermano de Jenni Rivera no ha hecho declaraciones públicas respecto de sus negativas para el combate de boxeo amateur. Por ello, muchos están atentos a los movimientos de redes de Lupillo, quien sigue envuelto en diversas polémicas por temas amorosos y familiares.

¿Alfredo Adame peleará contra Wendy Guevara?

Muchas personas piden de nueva cuenta este enfrentamiento, después de que se tuviera en planes que el primer rival de Alfredo Adame en RR fuera Wendy. Sin embargo, esa posibilidad se cayó cuando la influencer se operó y se encontraba en periodo de recuperación de dicha cirugía. Ahora, la gente en general se encuentra entusiasmada con lo que Adame pueda concretar rumbo a septiembre (fecha de la segunda edición del evento de Poncho De Nigris), pues un buen sector del público gusta de su postura polémica.