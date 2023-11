The Beatles: ¿Cómo hicieron la nueva canción “Now and Then” con inteligencia artificial?

Vaya sorpresa que nos tenían preparada los Beatles, agrupación que desapareció hace 53 años y que desafortunadamente ya perdió a dos de sus integrantes. Sin embargo, ese no ha sido impedimento para volver a escuchar la voz de John Lennon en “Now and Then”, el nuevo sencillo de la mítica banda británica.

Más de cinco décadas tuvieron que pasar para que volviéramos a escuchar música nueva de los Beatles, ya que recientemente lanzaron “Now and Then”, canción inédita que fue grabada por el finado John Lennon en 1979.

“Now and Then” fue estrenada con un corto documental titulado “The Last Beatles Song”, el cual dura 12 minutos y fue difundido en el canal oficial de YouTube de la banda, así como en nuestra señal de TV Azteca. “Cuando perdimos a John supimos que realmente había terminado. Pero en 1994, asombrosamente una oportunidad interesante surgió donde podíamos hacer más música juntos”, dice Paul McCartney al inicio del corto. (Mira el video)

¿Cómo se hizo la nueva canción de los Beatles? “Now and Then” fue escrita y cantada por primera vez por John Lennon en 1979, fue terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, los últimos dos sobrevivientes de la mítica banda británica.

Esta canción la había grabado John Lennon en un casete en el edificio Dakota en 1979, un año antes de su asesinato. Posteriormente, Yoko Ono, viuda de Lennon, se lo entregó a Paul McCartney en 1994.

En aquella ocasión, Paul, George y Ringo grabaron partes nuevas y completaron una mezcla para “Now and Then” junto al productor Jeff Lynne, pero las limitaciones tecnológicas de aquella época impidieron que la voz y el piano de Lennon se separaran.

En 2001 falleció George Harrison y fue hasta 2021 cuanto Ringo Starr y Paul McCartney se dieron cuenta que ya existía la tecnología suficiente para hacer lo que no pudieron años atrás. El equipo de Peter Jackson dividió la banda sonora de la cinta “The Beatles: Get Back” y aisló los instrumentos y las voces, esta misma técnica aplicaron con “Now and Then”.

¿Quiénes participaron en la nueva canción de los Beatles?

“Now and Then” ha sido nombrada como “la canción final de los Beatles” y contó con la participación de Ringo Starr y Paul McCartney, con ayuda de Peter Jackson y la Inteligencia Artificial.

Pero cuenta con la voz original de John Lennon, la guitarra eléctrica y acústica grabada en 1995 por George Harrison, la batería de Ringo, así como el bajo, guitarra y piano de Paul. Pero eso no es todo, McCartney agregó un solo de guitarra inspirado en George. Paul y Ringo también agregaron voces al coro.

También cuenta con un arreglo de cuerdas característico de la banda, el cual fue escrito por Giles Martin, Paul y Ben Foster, así como coros de las grabaciones originales de “Here, There and Everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”. La canción terminada contó con la producción de Paul y Giles, además de la mezcla de Spike Stent.

Letra completa de Now and Then

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you

And now and then

If we must start again

Well, we will know for sure

That I will love you

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

Always to return to me

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you’ll never stay

Now and then

I miss you

Oh, now and then

I want you to be there for me

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you