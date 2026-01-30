BYD pone a prueba sus límites: Potencia y control total en el asfalto

Para los amantes de la velocidad y la precisión, los autos eléctricos ya no son una promesa del futuro; son una realidad dominante. BYD México llevó sus modelos más dinámicos a la pista para un test drive de alto impacto, demostrando que el torque instantáneo y la gestión de energía son los nuevos estándares del alto desempeño.

El evento no fue una exhibición estática. Los asistentes pudieron experimentar la aceleración y la maniobrabilidad en condiciones reales de manejo. "No queremos simplemente estar estáticos; muchos ingenieros han trabajado para entregarnos este gran performance", explicó Jorge Vallejo durante la jornada. La capacidad de respuesta de los vehículos BYD en curvas y rectas dejó claro que la ingeniería detrás de sus baterías y motores eléctricos está diseñada para quienes disfrutan de una conducción deportiva y segura.

Con el grito de "BYD número uno", la marca reafirma su posición como líder tecnológico, ofreciendo máquinas que no solo son ecológicas, sino verdaderas piezas de ingeniería avanzada que desafían lo establecido.