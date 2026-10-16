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En Vivo

TV Azteca te lleva al concierto de ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN ¡Entérate de cómo puedes asistir!

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor del regional mexicano, sigue leyendo y entérate de todo.

arrolladora banda el limón
|Crédito: Mezcalent

Vive un momento mágico coreando todos los éxitos musicales de Arrolladora Banda el Limón y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el próximo 23 de octubre en el recinto de La Arena Ciudad de México.

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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