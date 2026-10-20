Ricardo Salinas y TV Azteca te llevan al concierto de Soy Luna ¡Toda la información aquí!

Vive un momento inolvidable coreando todos los éxitos junto con el elenco de "Soy Luna Tour: El último show" y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el miércoles 21 de octubre en el recinto de La Arena Monterrey.

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