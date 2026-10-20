Ricardo Salinas y TV Azteca te llevan al concierto de Soy Luna ¡Toda la información aquí!
¿Quieres vivir un concierto al lado de todo el elenco de “Soy Luna”? Sigue leyendo y entérate de cómo puedes asistir.
Vive un momento inolvidable coreando todos los éxitos junto con el elenco de "Soy Luna Tour: El último show" y prepárate para presenciar un concierto inolvidable el miércoles 21 de octubre en el recinto de La Arena Monterrey.
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.