Los 5 árboles que puedes plantar en tu casa si no tienes jardín

Muchas personas se defraudan porque no tienen jardín y renuncian a su afición por las plantas o flores. Por ello, la IA recomienda estos árboles que pueden encontrar un buen acomodo en tu casa, pues crecen sanos aunque no tengas una extensión amplia de tierra. He aquí toda la información para tener uno o más de estos ejemplares en tu hogar.

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¿Cuáles son los árboles que crecen sin necesidad de jardín?

Estos ejemplares te ayudarán a tener vida, color y frescura en casa. Y es que se adaptan perfectamente al cultivo en macetas grandes, esto en balcones, terrazas o dentro de espacios bien iluminados. Lo importante es otorgarles un buen drenaje y el sustrato adecuado para un correcto desarrollo.

Árbol de Júpiter (Crespón) - A pesar de que se le ve continuamente en las calles, se adapta perfectamente a las macetas. Se transforma en un arbusto frondoso con flores hermosas en verano (rosas, blancas o lilas) y no tiene raíces agresivas… por lo que es buena para estructuras cercanas.

A pesar de que se le ve continuamente en las calles, se adapta perfectamente a las macetas. Se transforma en un arbusto frondoso con flores hermosas en verano (rosas, blancas o lilas) y no tiene raíces agresivas… por lo que es buena para estructuras cercanas. Ficus (Ficus Lyrata o Benjamina) - Es altamente popular como árbol de interior, contando con hojas grandes y brillantes que aportan un toque tropical a las salas donde existen. Crecen bien en macetas altas y son sencillas de cuidar.

Es altamente popular como árbol de interior, contando con hojas grandes y brillantes que aportan un toque tropical a las salas donde existen. Crecen bien en macetas altas y son sencillas de cuidar. Limonero y otros cítricos - Su aroma y frutos lo convierte en uno de los árboles de interior más populares. Se adapta bien a macetas grandes en balcones donde pega directamente el sol. Además existen sus ejemplares enanos, perfectos en espacios reducidos.

Su aroma y frutos lo convierte en uno de los árboles de interior más populares. Se adapta bien a macetas grandes en balcones donde pega directamente el sol. Además existen sus ejemplares enanos, perfectos en espacios reducidos. Olivo - Estos árboles son resistentes y elegantes. Soportan la falta de sol y de agua, lo que los hace ideales para terrazas. Se agrega que tienen crecimiento lento, por lo que no necesitará trasplantes seguidos.

Estos Soportan la falta de sol y de agua, lo que los hace ideales para terrazas. Se agrega que tienen crecimiento lento, por lo que no necesitará trasplantes seguidos. Arce japonés - Si estás buscando algo estético, esta es la mejor opción. Tienen hojas vibrantes en rojo, naranja o púrpura y arrojan un porte delicado. Se desenvuelven bien en sombra parcial y con riego regular.

¿Cómo se pueden cuidar los árboles en maceta?

Para hacer un buen trabajo en el cuidado de los árboles y tomando en cuenta las exigencias de cada uno de ellos, estos 3 elementos deben tomarse en consideración.