Así debes limpiar tus lentes para no rayarlos ni dejarlos borrosos

Probablemente las personas que no usan lentes no entienden lo incómodo que se vuelve el tener manchado o rayado el cristal de tus gafas. Por ello, siempre es necesario cargar un buen “trapito” y los requerimientos necesarios para no tener mayor complicación al momento de tener una correcta visión durante el día. Y aunque muchos no practican el panorama ideal, esta es la forma correcta de cuidar los cristales de tus anteojos.

Ventaneando | Programa completo 12 de mayo de 2026

¿Cuál es la forma correcta de limpiar tus lentes?

Parte de la rutina de las personas que usan lentes les enfrenta al polvo, la grasa y las manchas, que en algún momento arruina su visibilidad. Por ello la primera recomendación que se hace es usar paños de microfibra. Este material evita los rayones y retira residuos sin dañar la superficie. Y en ese mismo sentido, se alienta a no usar ropa, servilletas o paños de papel… pues llegan a ser muy abrasivos.

Ante eso, la forma correcta de limpiar los lentes es la siguiente.

Prepara tu paño de microfibra más el líquido especial para limpiar o en su defecto agua.

más el para limpiar o en su defecto Humedece el paño antes de limpiar para evitar rayar el lente con el polvo en seco.

Limpia la parte interna de los lentes, desde el centro hacia los extremos.

Y para finalizar, repite el proceso con la parte externa de tus lentes hasta quitar toda mancha y residuo que impida tu perfecta visibilidad.

¿Cada cuándo se deben limpiar los lentes?

Allí existe una norma lógica, en la cual la propia suciedad y el tipo de actividades indican al menos una ocasión de limpieza durante el día. Pero tan sencillo como contestar que esto debe hacerse cada vez que la visión se vea evidentemente afectada.

Y es que existen razones por las cuales mantener constante limpieza en los lentes es importante: