Peso Pluma sorprende a la mamá de Kenia Os con impresionante regalo el 10 de mayo

El 10 de mayo fueron muchas mujeres las que celebraron el Día de las Madres, recibiendo regalos de sus hijos y acudiendo a lugares especiales para hacer el festejo; también fueron varias celebridades las que se unieron a la enorme fiesta. Una de ellas fue la mamá de Kenia Os, quien recibió un impresionante regalo de Peso Pluma.

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La sorpresa se dio a conocer en redes sociales por parte de la mamá de la famosa cantante mexicana. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos lo que se sabe sobre el tema.

¿Qué recibió la mamá de Kenia Os?

En las “historias” de Instagram, Mireya Osuna, la mamá de Kenia Os, subió una foto en la que vemos un hermoso arreglo floral, impresionante regalo que va acompañado de una carta, felicitando a la señora por el 10 de mayo.

Además de que en la dedicatoria le agradece por haber traído a la “mujer más hermosa del planeta”, haciendo referencia a su actual pareja, además de enviarte un fuerte abrazo y deseando que pronto se puedan ver.

En la publicación realizada por la señora Mireya, la mamá de Kenia Os, agregó el siguiente texto: “Gracias a mi yerno por el detalle”. Siendo un impresionante regalo que ha sorprendido a todos los usuarios por lo romántico.

¿Por qué se hizo famosa Kenia Os?

No olvidemos que su gran popularidad empezó cuando ella inició su carrera en las redes sociales en el 2015, subiendo varios videos de belleza y del estilo de vida que tenía. Su popularidad no dejó de crecer, hasta que empezó a consolidar su carrera en el mundo de la música, en especial al sacar su sencillo “Bonita” en el año 2019.

Sacó varias colaboraciones con cantantes importantes, pero fue hasta el 2024, cuando salió la canción de “Tommy y Pamela” junto a Peso Pluma, dando inicio a rumores de su relación con el cantante mexicano, hasta que en el 2025 se formalizó su relación; en febrero del 2026 cumplieron su primer año de pareja.