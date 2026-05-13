Se adelantaron las lluvias: ¿qué debes poner en tu casa para evitar mosquitos?

Aunque la temporada oficial no ha iniciado, las lluvias han llegado a buena parte del país, por ello las recomendaciones para combatir los mosquitos ya se acumulan en los espacios mediáticos. En ese sentido, hoy no se llega con algún remedio casero sino con vías más clásicas y directas. Tú decides cuál es la que mejor te acomoda, pues ya se están haciendo presentes estos molestos animalitos.

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¿Por qué aparecen mosquitos en tu casa en tiempo de lluvias?

Dada la humedad y el calor que se manifiestan en está época del año, los mosquitos comienzan con su proliferación. Todo esto sucede así porque acumulan sus huevecillos en cuerpos de agua, lo que es un problema pues requieren solamente de un pequeño espacio con humedad para reproducirse. Esto aunado a que las altas temperaturas permiten la aceleración de su ciclo de vida.

Por ello, las recomendaciones generales que se dan para evitar un problema serio con estos animales son los siguientes:

Cambiar con frecuencia el agua de bebederos y floreros

Mantener patios y jardines ordenados

Vaciar recipientes con agua acumulada

Limpiar coladeras

Tapar cubetas y tinacos

¿Cómo evitar mosquitos en tu casa en tiempo de lluvias?

Aunque no hay una solución definitiva, estos son algunos de los consejos alrededor del combate contra los mosquitos.