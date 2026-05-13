Se adelantaron las lluvias: ¿qué debes poner en tu casa para evitar mosquitos?
Las lluvias “llegaron antes”, por ello los mosquitos se vuelven un verdadero problema. En ese sentido, aquí están los consejos para alejar a estos animales.
Aunque la temporada oficial no ha iniciado, las lluvias han llegado a buena parte del país, por ello las recomendaciones para combatir los mosquitos ya se acumulan en los espacios mediáticos. En ese sentido, hoy no se llega con algún remedio casero sino con vías más clásicas y directas. Tú decides cuál es la que mejor te acomoda, pues ya se están haciendo presentes estos molestos animalitos.
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¿Por qué aparecen mosquitos en tu casa en tiempo de lluvias?
Dada la humedad y el calor que se manifiestan en está época del año, los mosquitos comienzan con su proliferación. Todo esto sucede así porque acumulan sus huevecillos en cuerpos de agua, lo que es un problema pues requieren solamente de un pequeño espacio con humedad para reproducirse. Esto aunado a que las altas temperaturas permiten la aceleración de su ciclo de vida.
Por ello, las recomendaciones generales que se dan para evitar un problema serio con estos animales son los siguientes:
- Cambiar con frecuencia el agua de bebederos y floreros
- Mantener patios y jardines ordenados
- Vaciar recipientes con agua acumulada
- Limpiar coladeras
- Tapar cubetas y tinacos
¿Cómo evitar mosquitos en tu casa en tiempo de lluvias?
Aunque no hay una solución definitiva, estos son algunos de los consejos alrededor del combate contra los mosquitos.
- Velas y aceites con citronela - La citronela es uno de los elementos naturales más conocidos para repeler insectos en general. Puede encontrarse en velas aromáticas, difusores y aceites esenciales.
- Repelentes en spray o loción - Se recomienda un repelente tópico para dormir sin problemas. Los ingredientes como DEET o icaridina permite que puedas salir al jardín o viajar sin preocuparte por los piquetes.
- Repelentes eléctricos - Para las recámaras esta es la opción ideal, pues gracias a los líquidos o tabletas que se conectan a la corriente eléctrica, liberan sustancias diseñadas para ahuyentar a los molestos mosquitos.
- Lámparas UV y trampas para insectos - La luz ultravioleta atrae a todo tipo de insecto volador, en ese sentido algunos modelos combinan la luz distinta con modelos que incorporan ventiladores o superficies adhesivas para capturarlos.
- Mosquiteros - Este incluso es más clásico, pero es bastante eficiente. Siguen siendo efectivas para poner en puertas, ventanas, cuneros y camas.