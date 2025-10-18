Calendario SEP: En estos días habrá PUENTE en octubre y noviembre del 2025

La Secretaría de Educación Pública ha concedido detalles en torno a los días en los que las y los alumnos de nivel básico al interior del país no deberán asistir a las aulas en este cierre de año. Ante ello, aquí conocerás los puentes que restan en octubre y noviembre, de acuerdo con el calendario de la SEP.

El ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP sigue su curso, y previo a la llegada de las vacaciones de invierno, las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria aún disfrutarán de algunos puentes en este cierre de octubre y noviembre que bien podrán disfrutar en compañía de sus familiares y seres queridos.

¿Cuántos puentes quedan en octubre y noviembre, según la SEP?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2025 - 2026 de la SEP, los alumnos de nivel básico al interior del país tendrán que esperar unos días más para el último puente del mes, el cual está programado para el 31 de octubre. En este día se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar.

La suspensión de las clases volverán hasta el lunes 17 de noviembre, día que se recorre para que se celebre un aniversario más de la Revolución Mexicana y que se da a fin de que se junte con el fin de semana. Se esperaba que el lunes 3 tampoco hubiera clases debido al Día de Muertos; sin embargo, este día es hábil de acuerdo con el calendario.

El viernes 14 de noviembre tampoco habrá clases debido a que este día se realizará el registro de calificaciones por medio de los maestros, por lo que del 14 al 17 los estudiantes disfrutarán de cuatro días de descanso. Finalmente, tampoco habrá clases el viernes 28 del mismo mes, de nueva cuenta, por la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en la SEP?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también engloba que las vacaciones de invierno comienzan el lunes 22 de diciembre, por lo que el último día de clases para los alumnos será el viernes 19. Finalmente, debes saber que los estudiantes volverán a las aulas hasta el lunes 12 de enero del 2026.