VIDEO: Fey llora en pleno concierto por la muerte de su abuela. “Ya está con mi mamá"

|Crédito: Instagram. @fey

Escrito por: Samantha Guzmán

Este fin de semana Fey vivió un momento sumamente emotivo durante un concierto que ofreció en Nueva York, pues dedicó una canción a su abuela materna, quien falleció hace solo unos días.

La cantante admitió frente a su público que tenía las emociones a flor de piel en aquella presentación y después le dedicó una canción a doña Vinda, su abuela. "Les pido con todo el amor del mundo que me ayuden a cantarle y a despedirme de esta hermosa mujer", dijo. "Ya está con mi mamá, con su esposo y con todos allá arriba".

La canción que Fey le dedicó a su abuela, a quien describió como su segunda madre, fue "Me cuesta tanto olvidarte", de Mecano. El público coreó junto a ella para "dirigirla en ese vuelo a lo mas alto como una paloma".

