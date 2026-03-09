VIDEO: Fey llora en pleno concierto por la muerte de su abuela. “Ya está con mi mamá"

Este fin de semana Fey vivió un momento sumamente emotivo durante un concierto que ofreció en Nueva York, pues dedicó una canción a su abuela materna, quien falleció hace solo unos días.

La cantante admitió frente a su público que tenía las emociones a flor de piel en aquella presentación y después le dedicó una canción a doña Vinda, su abuela. "Les pido con todo el amor del mundo que me ayuden a cantarle y a despedirme de esta hermosa mujer", dijo. "Ya está con mi mamá, con su esposo y con todos allá arriba".

La canción que Fey le dedicó a su abuela, a quien describió como su segunda madre, fue "Me cuesta tanto olvidarte", de Mecano. El público coreó junto a ella para "dirigirla en ese vuelo a lo mas alto como una paloma".