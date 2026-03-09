Esta es la mejor manera de cuidar tu cabello rojo después de ser pintado

Son muchas las personas que han decidido tener un cabello rojo, melena que visualmente es muy atractiva por el intenso color que logra obtener. No obstante, muchos olvidan que suele ser muy difícil de cuidar.

Para que puedas lucir una melena única, te detallaremos cuál es la mejor manera de cuidar el pelo después de ser pintado, sencillos consejos que te ayudarán a mantener una cabellera en buenas condiciones por un lapso más amplio.

¿Cómo puedo cuidar mi cabello rojo teñido?

La mejor manera de cuidar tu cabello rojo es muy sencilla, pero es fundamental considerar ciertos consejos específicos, con la principal finalidad de evitar que se deslave al poco tiempo. Por eso toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

No uses champú después de ser pintado; por lo menos espera unas 48 horas; eso nos va a ayudar a que el color se mantenga por más tiempo.

por lo menos espera unas 48 horas; eso nos va a ayudar a que el color se mantenga por más tiempo. Pasado el tiempo, emplea productos especiales para el lavado del pelo pintado, ya que usar productos sin considerar el tipo de pelo puede generar que el color se caiga rápidamente.

Disminuye los lavados; se recomienda hacer 2 a 3 lavados por semana; no debe ser en exceso la limpieza, pero no debemos dejar de hacerlo.

Consulta con tu profesional del cabello, ya que ellos te pueden proporcionar recomendaciones sobre los productos que debes usar en su cuidado.

Lava tu melena con agua tibia, nunca caliente.

Aumenta la hidratación con el uso de mascarillas y acondicionadores.

Protégelo al nadar y al estar bajo el sol por mucho tiempo.

¿Con qué frecuencia retocar el cabello rojo?

Considerando que tener el cabello rojo es muy delicado, es necesario hacer ciertos retoques en el salón de belleza, con la principal finalidad de lucir una melena espectacular. Se recomienda hacerlo cada 5 semanas; el tiempo podría variar dependiendo del color que se coloque, los cuidados que se le den y la calidad del tinte.

Ahora ya conoces la mejor manera de cuidarlo, técnicas que te ayudarán a preservar el tono por más tiempo, además de lucir un aspecto espectacular después de ser pintado; toma en cuenta todas las recomendaciones.