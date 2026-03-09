7 ideas para remodelar un baño antiguo y que se vea bien: puede ser moderno o con el mismo estilo retro
Si el baño de tu casa tiene un aire vintage que te encanta y quieres renovarlo sin quitar la esencia, podrás remodelar como experto con estos trucos de diseño.
Hay cierto encanto en las construcciones que tienen muchos años de historia, sin embargo, con el paso del tiempo la apariencia y acabados van deteriorándose. Esto es especialmente necesario en lugares como el baño, que cada cierto tiempo se deben remodelar, no solo por estética, sino también para que su funcionamiento no se vea afectado.
La buena noticia es que esto no significa que deban quitarse los acabados antiguos que se ven tan elegantes, sino que simplemente hay que concentrarse en renovar todo lo que ya no se usa (y es obsoleto entre las tendencias). De esta manera, es posible conservar la apariencia retro y que siga siendo el lugar más lindo de toda la casa.
¿Vas a remodelar el baño de tu casa? 6 trucos de diseño para que se vea antiguo y sea funcional
- Renueva los azulejos. No existe nada más hermoso que los baños con azulejos en todas las paredes y por eso es que hay que conservarlos en perfecto estado. Cambia las losetas que estén rotas o que hayan perdido sus colores originales y renueva con modelos nuevos.
- Mejora la iluminación. Al momento de remodelar un baño, es imprescindible pensar en la iluminación del lugar y elegir las opciones más adecuadas para que los focos te sean útiles. Pon algunas lámparas de luz blanca que den una sensación de limpieza instantánea.
- Cuelga un espejo con luz. Que te guste la decoración estilo retro, no implica que debas tener todo desactualizado. Quita los espejos que estén rayados o quebrados y mejor pon uno que tenga luz integrada donde te sea más fácil arreglarte todos los días.
- Cambia las llaves del agua. Si no quieres pasar un mal rato luchando con el grifo del agua, mejor reemplaza todas las tuberías y llaves que ya no funcionen correctamente. Eso sí, elige refacciones que se vean vintage y un tono que quede con los muros.
- Integra una manguera larga en la tina. Hay baños antiguos que tienen regadera con tina, lo que permite tomar una buena ducha caliente. Así que si no te quieres deshacer de esta parte, pero no la usas tan seguido, agrega una llave expandible.
- Pon repisas flotantes. Si el espacio de los cajones no te es suficiente para guardar tus productos de higiene personal y toallas, coloca algunas repisas flotantes de cristal. Hasta podrás poner velas aromáticas o inciensos.
- Usa colores neutros para los muebles. A pesar de que las tonalidades vibrantes quedan muy bien en espacios como la cocina o la sala, cuando se trata de un baño que se va a remodelar lo mejor es recurrir a un mobiliario claro y sofisticado, como el beige, gris o blanco.