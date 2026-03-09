7 ideas para remodelar un baño antiguo y que se vea bien: puede ser moderno o con el mismo estilo retro

Hay cierto encanto en las construcciones que tienen muchos años de historia, sin embargo, con el paso del tiempo la apariencia y acabados van deteriorándose. Esto es especialmente necesario en lugares como el baño, que cada cierto tiempo se deben remodelar, no solo por estética, sino también para que su funcionamiento no se vea afectado.

La buena noticia es que esto no significa que deban quitarse los acabados antiguos que se ven tan elegantes, sino que simplemente hay que concentrarse en renovar todo lo que ya no se usa (y es obsoleto entre las tendencias). De esta manera, es posible conservar la apariencia retro y que siga siendo el lugar más lindo de toda la casa.

¿Vas a remodelar el baño de tu casa? 6 trucos de diseño para que se vea antiguo y sea funcional