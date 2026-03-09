Así puedes hacer una casita para perro con material reciclado

El amor del ser humano por los perritos es algo que ya se conoce desde hace muchos años aunque, lamentablemente, existen excepciones. Se trata de una de las especies animales que han sido domesticadas y que muchos ya consideran como parte de las familias.

La Resolana | El Capi Pérez descubre que los participantes de Exatlón México tienen un talento para bailar, descubre quién es el mejor bailarín de la novena temporada; pero también alguien de Venga la Alegría no se salvó de estar en el Capiólogo

Quienes aman a los lomitos son capaces de hacer cualquier cosa por lograr su bienestar y es en este punto que ofrecerles un techo bajo el cual dormir se presenta como una de las primeras acciones de amor hacia ellos. Aunque muchas razas se han ganado un lugar dentro de casa, otras aunque pernoctan fuera de ellas y es por eso que construirles una casita se hace necesario.

El reciclaje como herramienta

En la actualidad, a través de la Inteligencia Artificial (IA) no solo se puede conocer información sobre las mascotas y cómo cuidarlas, sino que esta tecnología permite abordar diferentes temas. Al respecto, el tema del reciclaje viene siendo uno de los más consultados y es que se posiciona como una herramienta fundamental para la sostenibilidad ambiental, ya que permite transformar residuos en nuevos recursos, reduciendo así la extracción desmedida de materias primas naturales.

La afirmación pertenece a Gemini, IA de Google que analizó diferentes bases de datos para precisar que la práctica del reciclaje no solo mitiga la acumulación de desechos en vertederos, sino que también preserva ecosistemas críticos que, de otro modo, serían degradados por la actividad extractiva.

¿Cómo hacer una casita para perro con material reciclado?

Como la idea era unir el amor por los perros con el reciclaje, Gemini se enfocó en la posibilidad de crear casita para los lomitos a partir de materiales reciclados. “Construir una casita para perro con materiales reciclados es un proyecto excelente que combina la creatividad con la sostenibilidad”, sentenció la IA.

Esta Inteligencia Artificial precisó que, dependiendo de los materiales que tengas a mano, estas son las tres opciones más prácticas y resistentes para hacerle una casita a tu mascota:

Con "huacales" o palets de madera: Esta es la opción más robusta y duradera. Los palets suelen desecharse en mercados o zonas industriales.



Materiales: 2 o 3 palets de madera, clavos o tornillos, martillo y lija.

Desmontar y Lijar: Desarma los palets con cuidado y lija las tablas para evitar astillas que puedan lastimar a tu mascota.

Base: Une 3 o 4 tablas gruesas para crear una base elevada (esto protege del frío del suelo).

Estructura: Levanta cuatro postes en las esquinas y clava las tablas de forma horizontal para hacer las paredes, dejando el espacio para la puerta.

Techo: Coloca dos tablas en forma de "A" para que la lluvia resbale. Puedes cubrirlo con una lona vieja o láminas de plástico reciclado para impermeabilizarlo.

Con envases de detergente o galones (para perros pequeños): Si tienes un perro miniatura o un gato, puedes crear un refugio tipo "iglú" uniendo envases plásticos.



Materiales: Aproximadamente 20 a 30 envases de detergente vacíos y limpios, silicón caliente o precintos (sinchos) de plástico.

Limpieza: Asegúrate de que los envases no tengan residuos químicos.

Unión: Corta las bases de algunos envases y encájalos entre sí para formar columnas.

Forma: Ve uniendo las columnas en forma de arco hasta crear una cúpula. El plástico es un excelente aislante térmico y es muy fácil de limpiar con manguera.

Con rejas de plástico (fruteras): Es una opción muy rápida y modular.

