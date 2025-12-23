Estos son los colores que debes evitar en Año Nuevo, según el Feng Shui

El Año Nuevo se aproxima cada vez con más velocidad , por lo que desde ahora muchas familias comienzan a preparar distintas reuniones para el inicio de un nuevo ciclo en la vida. Ante esta situación, el Feng Shui ha revelado cuáles son los colores que, en esencia, se deben evitar el último día del año.

Será durante la próxima semana que México y el resto del mismo disfruten de la llegada de un Año Nuevo más, el cual traerá consigo un sinfín de eventos tanto en el apartado deportivo como social. Debido a esta situación, no está de más que conozcas cuáles son los colores que es preciso evitar durante esta etapa.

¿Qué colores evitar en Año Nuevo, según el Feng Shui?

El Feng Shui no es más que una antigua filosofía china que, entre sus características, busca el equilibrio de las energías a través de la apreciación de los colores y los espacios en el hogar. Por tal motivo, ahora ha brindado detalles sobre qué colores no se recomienda utilizar rumbo al Año Nuevo.

De acuerdo con esa disciplina, el color que sin duda tienes que evitar durante esta etapa es el negro, pues si bien se relaciona con la seriedad y elegancia también se vincula directamente con el final y el luto, lo cual puede simbolizar una especie de bloqueo en el apartado de la energía sin que esta sea proyectada hacia el exterior.

Del mismo modo, el Feng Shui recomienda no utilizar el azul claro dado que este representa sensaciones de distanciamiento emocional y aislamiento físico. Finalmente, esta disciplina también recomienda no utilizar el color gris, pues este se percibe como la indecisión andando, hecho poco aceptable durante Año Nuevo.

¿Cuál es la importancia de los colores en el Feng Shui?

El Feng Shui establece que los colores tienden a emitir algunas frecuencias que, a su vez, suelen interactuar con el entorno cercano de las personas. Debido a ello, existen algunas tonalidades que, si bien suelen ser populares, no se recomiendan para el inicio de un nuevo año debido a sus connotaciones y significados.