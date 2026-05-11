Susan Newman, psicóloga: “La confianza adquirida como hijo único le permite a la persona hablar por sí misma y proteger sus límites, lo que puede resultar útil en el mundo laboral”

Durante años, los hijos únicos se habían señalados como personas egoístas, solitarias o incapaces de trabajar en equipo, sin embargo, en la actualidad, nuevas investigaciones revelan que es todo lo contrario, ya que especialistas en psicología han demostrado que crecer sin hermanos ayuda a desarrollar fortalezas emocionales y sociales importantes para la vida adulta y laboral.

Te puede interesar; Expertos en psicología responden: “¿Mi hijo único se sentirá solitario o aburrido?” Sin la participación constante de los padres, esto podría pasar

De acuerdo con la psicóloga Susan Newman, quien también es autora y colaboradora de Psychology Today, destaca que los hijos únicos suelen desarrollar una confianza más sólida desde temprana edad, según explicó; “la confianza adquirida como hijo único le permite a la persona hablar por sí misma y proteger sus límites, lo que puede resultar útil en el mundo laboral”.

¿Cómo beneficia a tu hijo crecer en un ambiente sin hermanos?

Asimismo, Newman indica que tener hijos únicos favorece en su crecimiento dentro de ambientes donde reciben atención más enfocada por parte de sus padres, lo que se traduce en adquirir mayor seguridad para expresar sus ideas, toma de decisiones y defender sus necesidades dentro de espacios profesionales. Además, asegura que la antigua creencia de que no saben trabajar en conjunto ya fue desmentida por varias investigaciones.

Según un artículo en Psychology Today, la psicóloga Newman indica que los hijos únicos no presentan diferencias negativas frente a personas con hermanos y en muchos casos muestran mejores resultados académicos y laborales.

Asimismo, destaca la importancia de enseñarles a marcar límites, ya que estos los implementan dentro del mundo laboral, lo que los encamina al éxito. De igual modo, se ha indicado que saber comunicar necesidades y proteger el equilibrio entre la vida personal y profesional ayuda a generar confianza que favorecen su desempeño profesional y su bienestar personal.

Finalmente, se ha revelado que las habilidades como la comunicación asertiva, la independencia y la capacidad de decir “no” son cada vez más valoradas por empresas y líderes y estas aptitudes se ven en personas que crecieron como hijos únicos, lo que también conlleva a que estas personas podrían tener herramientas emocionales que favorecen a su crecimiento en todos los sentidos.