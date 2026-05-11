Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 15 de mayo de 2026: las predicciones en el amor y el dinero

Desde hoy lunes 11 y hasta el viernes 15 de mayo, el horóscopo de Mhoni Vidente señala que las energías estarán enfocadas en oportunidades laborales, propuestas de matrimonio y el surgimiento de nuevos amores. Sin embargo, algunos signos también deberán tener cuidado con el estrés, las relaciones complicadas y las decisiones impulsivas. Descubre qué le espera a Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco en esta semana cargada de cambios, abundancia y energía astral.

Aries

Aries vivirá una semana de estabilidad emocional y mayor claridad en temas sentimentales. En el ámbito laboral se abren oportunidades importantes de crecimiento y proyectos que podrían darte mayor reconocimiento profesional.

En la salud, será importante cuidar el estómago, la piel y el cabello, además de encontrar momentos para relajarte y disminuir el estrés. Tus números de la suerte son 09, 27 y 32. Los colores negro y rojo atraerán energía positiva, según Mhoni Vidente .

El universo tiene preparado grandes sorpresas para los signos esta semana, según el horóscopo.|(ESPECIAL/Gemini)

Tauro

Tauro deberá actuar con honestidad en el amor y evitar relaciones complicadas o situaciones sentimentales dobles. Los astros anuncian nuevas oportunidades económicas y una excelente etapa para invertir en cursos o preparación profesional.

Cuida tu alimentación y presta atención a molestias intestinales. Tus números mágicos son 03, 04 y 13, mientras que el rojo y el azul serán tus colores de poder.

Géminis

En el amor, Géminis deberá evitar precipitarse y permitir que las relaciones fluyan de manera natural. Será una semana positiva para cierres de contratos, acuerdos favorables y viajes relacionados con el trabajo.

La salud requerirá atención especial en la espalda baja y los riñones. Tus números de la suerte son 10, 12 y 15. El amarillo y el rojo potenciarán tu energía.

Cáncer

Cáncer tendrá una energía astral muy favorable para las relaciones estables y algunos podrían recibir propuestas de compromiso o matrimonio. Las juntas y negociaciones laborales también estarán llenas de éxito y buenas noticias.

El estrés y el insomnio podrían afectar tu bienestar, así que será fundamental descansar mejor. Tus números de la fortuna son 01, 09 y 28. El azul y el blanco llenarán tu vida de armonía.

Leo

En temas amorosos, Leo buscará estabilidad y relaciones sinceras, aunque deberá evitar involucrarse con personas comprometidas. El crecimiento económico estará presente, pero será importante cuidar los gastos innecesarios y administrar mejor el dinero.

La salud podría verse afectada por molestias en la espalda baja. Tus números de la suerte son 17, 19 y 41. Los colores blanco y negro atraerán equilibrio y éxito.

Virgo

Virgo podría sorprenderse con la llegada de una persona muy compatible y dispuesta a construir una relación seria. Además, recibirás dinero extra y propuestas relacionadas con proyectos internacionales o nuevos negocios.

Será importante cuidar el sistema digestivo y evitar excesos que provoquen gastritis o colitis. Tus números mágicos son 22, 37 y 68. El azul y el blanco serán tus colores de buena fortuna.

Libra

La pasión dominará la semana de Libra y vivirás momentos intensos en el amor. Sin embargo, deberás tener cuidado con relaciones prohibidas o complicadas. En lo económico, podrías recibir pagos pendientes, compensaciones o ingresos adicionales inesperados.

La salud requerirá atención en la vista y la piel. Tus números de la suerte son 16, 33 y 55. Los colores rojo y amarillo atraerán prosperidad.

Escorpión

Escorpión tendrá una semana positiva para fortalecer y consolidar relaciones sentimentales. En el trabajo habrá éxito en ventas, negociaciones y oportunidades relacionadas con instituciones o gobierno.

En temas de salud, deberás protegerte de virus y molestias en garganta o pulmones. Tus números de la fortuna son 18, 24 y 35. El rojo y el verde serán tus colores de poder.

Sagitario

El amor se fortalecerá para Sagitario y muchos podrían recibir propuestas de compromiso o matrimonio. La abundancia económica estará presente y será un excelente momento para iniciar negocios o emprender proyectos importantes.

Cuida tu alimentación, especialmente durante las noches. Tus números mágicos son 21, 26 y 60. El amarillo y el rojo te llenarán de energía positiva.

Capricornio

Capricornio podría iniciar una nueva etapa sentimental con la llegada de un amor inesperado. Los astros recomiendan no regresar con personas del pasado. En lo económico vivirás una buena racha financiera, aunque deberás ahorrar y organizar mejor tus gastos.

Cuida tu piel y protégete de contagios virales. Tus números de la suerte son 07, 20 y 25. El azul y el amarillo atraerán estabilidad.

Acuario

La comunicación será clave para Acuario y ayudará a evitar discusiones relacionadas con amores del pasado. En el ámbito laboral surgirán proyectos y oportunidades que podrían impulsar tu crecimiento profesional.

La salud podría verse afectada por estrés y ansiedad, así que necesitarás momentos de descanso y equilibrio emocional. Tus números de la fortuna son 08, 34 y 50. El azul y el blanco serán tus colores de protección.

Piscis

Piscis tendrá una energía muy favorable para relaciones formales y estables, por lo que podrías dar un paso importante en el amor. En el trabajo se visualiza un aumento de sueldo o mejores condiciones laborales que traerán tranquilidad económica.

En la salud, será importante cuidar el equilibrio hormonal y atender cualquier molestia relacionada con la tiroides. Tus números mágicos son 06, 11 y 30. El verde y el amarillo atraerán abundancia y bienestar.