Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 11 de mayo; descubre qué le espera a tu signo en el amor, dinero y trabajo en esta segunda mitad del año
No te pierdas las predicciones de Nana Calistar para este lunes 11 de mayo. Consulta tu horóscopo para el día de hoy: ¿cómo se comportarán los astros contigo en el amor, dinero, trabajo o familia?.
Para este lunes 11 de mayo de 2026 las energías llegan cargadas de cambios, oportunidades y hasta drama para algunos signos del zodiaco. Los horóscopos de Nana Calistar vuelven con sus ya conocidas predicciones directas, intensas y llenas de consejos para arrancar la semana con toda la actitud desde asuntos amorosos hasta problemas laborales, cada signo podría enfrentarse a momentos importantes durante este inicio de semana.
En este periodo también se apuntan a decisiones que podrían cambiar el rumbo de varias personas, especialmente en temas relacionados con relaciones personales, dinero y nuevos proyectos.
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 11 de mayo?
Para este inicio de semana vienes más necesitado de cariño y aunque te hagas el fuerte o el independiente, la verdad es que traes un vacío emocional que a veces te hace confundir cualquier muestra de cariño o amor verdadero. Mira, una cosa es que alguien quiera conocerte, salir contigo o pasarla bien y otra muy distinta que ya te están prometiendo la vida entera. Tú luego luego te haces películas completas en la cabeza y hasta empiezas a imaginar futuro donde apenas va empezando la plática.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 11 de mayo?
Aprovecha este tiempo para reencontrarte contigo mismo o misma y darte cuenta de todo lo que has descuidado por andar priorizando a otras personas. En cuestiones laborales vienen cambios importantes que al principio podrían estresarte muchísimo. Andarás con presión encima, pendientes, responsabilidades y hasta sintiendo que el tiempo no te alcanza para nada. Pero tranquilo o tranquila, porque poco a poco todo comenzará a acomodarse de una manera bastante favorable.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 11 de mayo?
Este lunes 11 de mayo las personas bajo el signo de Géminis vienen cargadas de sentimientos encontrados que ni ellos mismos saben acomodar. Hay personas que pagan mal, que decepcionan o que simplemente enseñan su peor cara cara cuando más confianza se les tenía y aunque estos signos intentan hacerse los fuertes o los indiferentes cargan con el coraje o rencor, Géminis no debe gastar su energía en venganza ni maldiciendo porque la vida solita se acomoda.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 11 de mayo?
Cáncer, tú eres noble, sentimental y siempre terminas creyendo que la gente va a cambiar, pero luego te pagan con indiferencia, mentiras o decepciones. Ya es momento de convertirte en una persona de pocas oportunidades porque mientras tú perdonas una y otra vez, hay alguien más esperando la primera oportunidad para demostrarte que sí sabe quererte bonito. Date chance de conocer personas nuevas y dejar de aferrarte a quienes solo te mantienen confundido.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 11 de mayo?
Leo, prepárate porque este lunes vienes con una energía bien perra y una seguridad que ni tú mismo te la vas a creer. Vas a comenzar a invertir maps en tu imagen, en tu cuerpazo, en tu manera de vestir y hasta en cómo te peinas y aunque digas que lo haces por ti también sabes perfectamente que te encanta dejar con el hocico abierto a más de uno. Lo mejor de todo es que ahora sí empezarás a llamar la atención de personas que antes te ignoraban o te traían de adorno.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 11 de mayo?
El amor para ti no está cerrado, pero sí viene con examen sorpresa. Tendrás que aprender a elegir mejor y dejar de andar recogiendo corazones rotos pensando que tú los vas a reparar. No eres taller mecánico emocional de nadie. Ya es momento de poner límites y entender que no todo mundo merece entrar a tu vida nomás porque te habló bonito o te mandó un "buenos días" con corazoncito. Vienen oportunidades de conocer personas nuevas, pero tendrás que aprender a no engancharte tan rápido ni entregar todo desde el primer momento porque luego terminas llorando más que actriz de telenovela vieja.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 11 de mayo?
Los viajes inesperados salen bastante favorables. Se ven salidas, reuniones o convivios que terminarán siendo mucho mejores de lo que imaginabas. Incluso podrías conocer personas importantes para tu futuro o simplemente desconectarte un poco del estrés que traías cargando. Necesitabas salir de la rutina porque últimamente tu mente parecía licuadora descompuesta dando vueltas todo el día.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 11 de mayo?
Tu energía estará bien cargada y cualquier comentario, chisme o situación podría ponerte de malas. Una amistad llegará con noticias o rumores que al principio te costará muchísimo creer porque involucrarán a personas cercanas o situaciones que jamás imaginaste. Pero aunque quieras hacerte el fuerte o la indiferente, en el fondo algo dentro de ti te dirá que sí hay verdad en todo eso. Aquí el consejo es sencillo: no actúes por impulso ni vayas a explotar luego luego porque podrías terminar diciendo cosas de las que después te arrepienta
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 11 de mayo?
Una noticia familiar te llenará de felicidad y traerá alivio a situaciones que venían preocupándote desde hace tiempo. Habrá unión, buenos momentos y hasta celebraciones que te ayudarán a sentirte mucho más tranquilo o tranquila emocionalmente. Aléjate de relaciones pasajeras o de una sola noche porque aunque aparentes ser muy libre y desapegado la realidad es que tú sí involucras sentimientos. En lo económico las cosas se irán acomodando poco a poco. Solo necesitas organizarte mejor y dejar de gastar en tonterías que ni ocupas.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 11 de mayo?
Te llegan noticias relacionadas con el extranjero o con personas que viven lejos. Puede tratarse de una oportunidad, una invitación o simplemente información que te pondrá a pensar muchísimo sobre tu futuro. También una amistad aparecerá con chismes y novedades que te dejarán con el ojo cuadrado. Se aproxima una fiesta, reunión o convivio donde vas a pasarla increíble. Ya necesitabas despejarte tantito porque has estado demasiado clavado en preocupaciones.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 11 de mayo?
No cuentes tus planes ni problemas porque podrían usar información tuya para perjudicarte o meterte en conflictos innecesarios. A veces tú confías demasiado rápido y crees que todo mundo tiene buen corazón como tú, pero la realidad es que hay gente bien torcida que solo se acerca para sacar provecho. En cuestiones laborales vienen cambios importantes y bastante positivos. Podría surgir una oportunidad inesperada, un movimiento de puesto o incluso un viaje de última hora relacionado con trabajo o negocios que te beneficiará muchísimo más de lo que imaginas.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 11 de mayo?
Tu salud sí necesitará mucha atención estos días. El estrés, los corajes y las preocupaciones te están fregando el estómago más de lo que imaginas. Tu cuerpo ya te está avisando que debes cuidarte más. Empieza a tomar más agua, deja tantito el refresco y el exceso de chile.También sería bueno que comenzarás alguna rutina de ejercicio porque has estado demasiado sedentario o sedentaria y eso ya se nota en el cansancio y el humor.