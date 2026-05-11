5 tips para cuidar tus flores del Día de las Madres y hacer que duren más
Las flores pueden mantenerse frescas por varios días si reciben los cuidados correctos. Con estos sencillos consejos, tu regalo floral del 10 de mayo lucirá más vivo por varios días.
Este domingo 10 de mayo 2026 que se celebró el Día de las Madres, muchas mamás recibieron como regalo arreglos florales ya sea de girasoles, rosas, lilis, tulipanes y orquideas, sin duda un detalle que llena la casa de color y aroma, sin embargo, estas suelen marchitarse rápidamente por falta de cuidados o hasta por cambios de clima, por lo que aquí te dejamos algunos consejos que puedes seguir si quieres mantenerlas por más tiempo.
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A continuación te dejamos 5 tips esenciales y básicos para cuidar de tu arreglo floral y mantener tus florecitas con color y vida.
- Cambio de agua constante:
Uno de los errores más comunes es dejar tu arreglo floral en el mismo florero con la misma agua de cuando lo colocaste por primera vez, lo ideal es cambiar el agua cada 24 o 48 horas para evitar que se creen bacterias que dañan los tallos de las flores. También se recomienda, quitar la envoltura y repartir bien las flores dentro del florero, recuerda agregar agua temperatura ambiente
- Cortar los tallos en diagonal:
Antes de colocar las flores en un jarrón o florero recuerda cortar el tallo de estas en forma diagonal, esto les ayudará a que absorban mejor el agua y se mantengan hidratadas, los cortes de aproximadamente 2 cm puedes realizarlos cada 2 días.
- Evitar el sol directo y el calor:
Aunque se cree que las flores afuerzas necesitan de los rayos directos del sol, en ocasiones el exceso y luz directa pueden provocar que se marchiten rápidamente, por lo que se recomienda dejarlas bajo la luz natural de un lugar fresco, ventilado y lejos de las ventanas donde reciban calor intenso, asimismo, evita colocarlas cerca de un electrodoméstico o frutas maduras.
- Retirar las hojas marchitas:
Si ves que tu arreglo comienza a llenarse de hojas secas retirarlas con cuidado, esto ayudará a que las hojas secas no transmitan bacterias y generen que el ramo se deteriore rápidamente.
- Agregar alimento floral:
Muchos arreglos actualmente ya se entregan con un sobre de alimento floral el cual contiene nutrientes especiales para flores este alimento puedes agregarlo durante los cambios de agua que realices, en caso de que no cuentes con esto puedes hacer uno casero, solo necesitas una cucharadita de azúcar y unas gotas de limón o vinagre.