5 tips para cuidar tus flores del Día de las Madres y hacer que duren más

Este domingo 10 de mayo 2026 que se celebró el Día de las Madres, muchas mamás recibieron como regalo arreglos florales ya sea de girasoles, rosas, lilis, tulipanes y orquideas, sin duda un detalle que llena la casa de color y aroma, sin embargo, estas suelen marchitarse rápidamente por falta de cuidados o hasta por cambios de clima, por lo que aquí te dejamos algunos consejos que puedes seguir si quieres mantenerlas por más tiempo.

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A continuación te dejamos 5 tips esenciales y básicos para cuidar de tu arreglo floral y mantener tus florecitas con color y vida.

