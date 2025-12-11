Colores de la suerte para 2026: estos son los que debes de usar si quieres que te vaya bien

Con la llegada del 2026, muchas personas buscan apoyarse en la energía de los colores para atraer buena fortuna, equilibrio y oportunidades. Según diversas creencias populares y tendencias espirituales, ciertos tonos pueden ayudarte a comenzar el año con el pie derecho y mantener la buena vibra a lo largo de los meses.

Si quieres potenciar tu suerte, ciertos colores no deberían faltar en tu ropa , accesorios o espacios personales durante el próximo año, de acuerdo a la antigua filosofía china Feng Shui.

Estos son los colores que atraerán éxito en el 2026

Según el calendario chino, el 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego. Esto hace que los colores vinculados al Agua y al Metal se consideren especialmente favorables, porque equilibran la energía del Fuego, aportando armonía, protección y estabilidad.



Negro (elemento Agua): representa profundidad, protección y energía estable. Se considera un color que modera el exceso de fuego del año y aporta serenidad y claridad mental. También simboliza el inicio de ciclos, ideal para nuevos proyectos.

Azul agua (elemento Agua): está asociado a la tranquilidad, fluidez y creatividad. Favorece la comunicación y las decisiones más racionales. Ayuda a suavizar energías intensas y atraer paz.

Blanco (elemento Metal): simboliza pureza, orden y renovación. El Metal fortalece el flujo energético positivo del Agua y contrarresta la impulsividad del Fuego. Se considera un color que abre caminos y limpia energías negativas.

Gris (elemento Metal): representa equilibrio, estabilidad emocional y enfoque. Se percibe como un color que fortalece la disciplina y la claridad para tomar decisiones. También ayuda a atraer calma y madurez en momentos de cambio.

Plateado (elemento Metal): conectado con la intuición, protección y prosperidad. Se asocia con energía moderna y refinada, ideal para atraer oportunidades. En Feng Shui, los tonos metalizados ayudan a activar zonas de riqueza.

¿Por qué estos colores no deben faltar en tu hogar durante el 2026?

De acuerdo a ambientadores de AD Magazine, es importante que incorpores estos colores en el próximo año dentro de tu casa por varias razones, entre las que mencionaron:

