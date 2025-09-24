¿Cómo activar la traducción automática en los chats de WhatsApp?

Con el uso del WhatsApp es posible poder comunicarte con personas de otros países, solamente necesitas la clave telefónica del usuario. Sin embargo, el tema de los idiomas puede ser complejo, provocando que no haya un buen entendimiento al momento de chatear con personas de otros territorios.

Por suerte, la mencionada app de comunicación ya tiene el funcionamiento de traducción automática, permitiendo que haya un mejor entendimiento por parte de los usuarios. Para que lo puedas implementar en tus chats, te explicaremos cómo lo puedes activar.

¿Cómo activar la traducción automática en WhatsApp?

La traducción automática en los chats de WhatsApp es un nuevo funcionamiento que se agregó a la plataforma, permitiendo que los usuarios tengan un mejor entendimiento al hablar.

Se sabe que por ahora en Android tendrá disponible los idiomas de inglés, español, hindi, portugués, árabe y ruso. Mientras que para iPhone se contará con 19 idiomas, aunque de todos modos se planea extender el catálogo.

Para obtener la traducción de un solo mensaje, hay que mantener presionado el texto y, una vez que se selecciona, dar clic en los “los tres puntos” que aparecen en la parte superior. Por último, da clic en la opción de “Traducir”. Solamente selecciona los idiomas que deseas consultar.

Por otra parte, también es posible poder traducir todo un chat completo. Para ello, entra al apartado de información del grupo y busca la opción de “Traducir mensajes”, activa el funcionamiento y selecciona los idiomas.

¿Cómo activar la transcripción de audios?

WhatsApp, además de activar el servicio de traducción automática, también implementó el funcionamiento de transcripción de audios en los chats, permitiendo que los usuarios puedan conocer su contenido sin tener que escuchar el sonido. Para activar la función es muy sencilla.

Solamente selecciona el audio durante varios segundos, entra al icono de “los tres puntos”, da clic en la opción de “Transcribir”, selecciona el idioma y listo, podrás conocer el contenido del mensaje de voz en un texto. Son herramientas que pasan inadvertidas, pero que te pueden ayudar notablemente al momento de comunicarte con otros usuarios.