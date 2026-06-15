Los cocineros revelan a sus aliados y rivales de ensueño de MasterChef 24/7: “Una buena competencia”

La gala de eliminación de este domingo ha desatado todo tipo de especulaciones sobre los retos que se vivirán en la cocina más poderosa de México y prueba de ello fue el deseo de Pablo de preparar su propuesta culinaria con algún aliado, lo que propició también hablar sobre sus rivales de ensueño.

Pablo le compartió a Luis que le gustaría un reto por parejas en este domingo y ambos coincidieron en que les gustaría cocinar juntos como aliados, ya que el primero apuntó nunca ha tenido la oportunidad de trabajar con el conductor de "Notibola" ni con Daniela, ni siquiera en competencias por equipos.

Por otro lado, y hablando de los rivales de ensueño (que portaran actualmente un mandil negro), Luis afirmó que le gustaría ir contra Flor, ya que tienen una sazón similar, y sentenció que le gustaría ver a Pablo defendiendo su permanencia en MasterChef 24/7 frente a Diego, comentario que fue rechazado por el guatemalteco.

Luego de señalar que ya se ha enfrentado a Ricardo, Pablo aseveró que le gustaría ir contra Lancer, quien se sumó a la conversación en el baño.

Cuando sus compañeros le preguntaron al portador del primer delantal negro en la historia de MasterChef 24/7, Lancer dijo que le gustaría encarar a Luis, aunque luego dejó ver (en tono de broma) que no quisiera ser el que lo sacara de la competencia. Hablando de alidos en la cocina, no emitió ningún nombre, ya que "no piensa en esas cosas".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al quinto eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Carmen, Michelle, Lancer, Flor, Pablo, Luis, Ricardo, Diego, Julio y Daniela; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

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