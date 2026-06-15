El DESGARRADOR mensaje que Aaron Mercury le dedicó a su amigo Oliver Three: “Fuiste parte de los mejores días de mi vida”

El mundo del entretenimiento amaneció con una noticia que ha dejado sin palabras a seguidores y fans del cantante estadounidense Oliver Three, pues la mañana de este domingo 14 de junio de 2026 se reportó su muerte a la edad de 32 años tras sufrir un accidente aéreo.

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De acuerdo con reportes oficiales, el helicóptero donde viajaba el intérprete junto con otra colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil, provocando la muerte de 6 personas. Hasta el momento, las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las causas del siniestro.

Ante esta lamentable noticia, se ha generado una ola de reacciones mandando las condolencias y recordando al artista, entre las palabras que han sorprendido debido a su impacto son las del influencer mexicano Aaron Mercury, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del intérprete “Life Goes On”.

¿Cómo fue la despedida de Aaron Mercury hacia Oliver Three?

“Lo único que tengo que decirte es gracias, porque me ayudaste a cumplir y vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano”, escribió el influencer quien en diversos días compartió material donde interactuaban juntos, incluso compartieron escenario en una de las presentaciones del artista.

Asimismo, expresó el profundo impacto que le causó la noticia: “Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida cowboy. Descansa en paz. no te olvidaré”.

Cabe recordar que Mercury expresó públicamente la admiración que sentía por el artista estadounidense, quien se convirtió en una de las figuras más importantes dentro de su crecimiento profesional. Sus publicaciones mostraban viajes, grabaciones, convivencias e incluso una colaboración con la mamá del mexicano con Oliver y además de momentos detrás de cámaras que reflejaban una amistad genuina.

Por ello, no sorprendió que el creador de contenido se refiriera a Oliver como un “hermano”, una palabra que resume el vínculo que lograron formar en poco tiempo. “La gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara”, escribió Aaron, dejando ver que la relación trascendió cualquier colaboración profesional.