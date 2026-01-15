Así puedes ocultar tus chats de WhatsApp sin necesidad de eliminarlos

Los teléfonos celulares son una parte muy importante en el día a día de muchas personas. Mientras mantiene su función que permite comunicarnos, muchos utilizan estos dispositivos para el entretenimiento o para trabajar, y entre las principales aplicaciones instaladas se destaca WhatsApp .

Esta app de mensajería instantánea domina en la mayoría de los teléfonos por lo que demanda tomar ciertas medidas en torno a la seguridad de lo que a través de esta compartimos. Si bien WhatsApp posee ciertos parámetros de privacidad, los chats están del todo protegidos de curiosos o delincuentes por lo que existe una función que ayuda y mucho.

¿Qué función ayuda a ocultar chats de WhatsApp?

WhatsApp ofrece una función de seguridad para los chats que se encuentra visible en la aplicación pero que muy pocos conocen. Se trata de “Restringir”, una función que ayuda a ocultar nuestras conversaciones sin que tengamos que eliminarlas o archivarlas.

Al activar la función “Restringir” el chat que hayamos seleccionado no será de libre acceso. Esto quiere decir que quien desee leer su contenido deberá ingresar la clave del dispositivo que hayamos elegido o proceder con la autenticación Face ID. Además, la función restringe las notificaciones en pantalla por lo que solo se puede ver un ícono verde pero sin mostrar contenido.

¿Cómo activar “Restringir” en WhatsApp?

Para poder activar la función “Restringir” en nuestro WhatsApp, tanto en dispositivos iOS y Android, solo debes seleccionar el chat que se desea ocultar y dar clic en el ícono de los tres puntos. Allí aparece la opción “Restringir chat” que debe ser seleccionada.

El próximo paso será establecer la contraseña del teléfono, Face ID o huella digital que será lo que permitirá el acceso al chat. De esta simple manera, los chats elegidos quedarán ocultos para cualquier persona ajena al dispositivo móvil y la seguridad de nuestras conversaciones se verá maximizada.