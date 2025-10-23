Credencial INAPAM: ¿La CFE da descuentos en el recibo de luz a quienes tengan esta tarjeta?

La Credencial INAPAM es uno de los documentos más importantes que existen en el país, pues este trae múltiples beneficios para los adultos mayores que radican en el mismo. De hecho, muchos de estos se preguntan si existen descuentos en el recibo de luz otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como sabes, la Credencial INAPAM entrega una serie de descuentos en distintos apartados para los adultos de la tercera edad, entre los que destacan servicios de salud, alimentación, ropa y transporte. Sin embargo, ahora la disyuntiva radica en que si los descuentos también aparecen en el recibo de la luz de la CFE.

¿CFE ofrece descuentos a los adultos mayores con Credencial INAPAM?

En este punto es preciso mencionar que, hasta el momento, la CFE no cuenta con una colaboración con la Credencial INAPAM para que el recibo de luz cuente con algún descuento. Y es que, según lo que explica el portal Informador, este pago es uno de los pocos que no tiene ofertas para los adultos de la tercera edad.

Es fundamental que sepas esta información, pues a través de redes sociales han comenzado a circular descuentos de hasta el 50 por ciento en tu recibo de la luz si es que cuentas con la Credencial INAPAM y muestras tus datos personales. Por ende, es preciso que no brindes información delicada a terceros.

Ante ello, resta esperar a la llegada del próximo año para ver si la Comisión Federal de Electricidad tendrá un acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y, así, ayudar a que este convenio beneficie a los millones de ancianos que cuentan con esta credencial de cara al 2026.

¿Quiénes pueden tener la Credencial INAPAM?

Recuerda que la Credencial INAPAM es una tarjeta que se entrega a las personas de 60 años o más que viven en el país para subsanar algunas de sus necesidades básicas. Cabe decir que estos descuentos forman parte del sector público y privado, por lo que es necesario que consultes más información para que sepas todos los servicios a los que puedes hacerte acreedor.