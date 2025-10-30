¿Credencial INAPAM ofrecerá descuentos especiales a adultos mayores en el Buen Fin 2025?

Comienza la cuenta regresiva para que los millones de mexicanos al interior del país disfruten de El Buen Fin 2025, el cual es un fin de semana lleno de ofertas y descuentos en decenas de tiendas participantes. Ahora bien, ¿los afiliados a la Credencial INAPAM tendrán descuentos especiales estos días?

Como sabes, la Credencial INAPAM no es más que una tarjeta que se entrega a los adultos de 60 años o más y que cuenta con una serie de descuentos para subsanar sus necesidades económicas. Por ende, existe la disyuntiva de si estos descuentos serán especiales durante El Buen Fin 2025.

¿Los adultos mayores con Credencial INAPAM tendrán mejores descuentos en El Buen Fin 2025?

La Credencial INAPAM, misma que es expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ya cuenta con varios descuentos para la población más vulnerable al interior del país. Ante ello, vale decir que no se contemplan ofertas especiales para los adultos mayores durante El Buen Fin 2025.

Te puede interesar: ¿Qué adultos mayores están obligados a renovar su Credencial INAPAM?

Lo anterior deriva del Directorio de Beneficios 2025 de la Credencial INAPAM, el cual no contempla ofertas distintas durante esta etapa del año. No obstante, vale decir que este sector de la población sí podrá aprovechar las opciones que se mantengan vigentes durante El Buen Fin no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país.

Ahora bien, si ya eres un adulto mayor y aún no cuentas con tu Credencial INAPAM, recuerda que para obtenerla solamente debes tener 60 años o más, acudir a un punto autorizado y presentar estos documentos en copia y original: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, fotografía, comprobante de domicilio, CURP de un familiar y número telefónico.

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2025?

Prepárate, pues El Buen Fin 2025 comenzará desde el jueves 13 de noviembre y terminará el lunes 17 del mismo mes. Recuerda que en este periodo de tiempo habrá un sinfín de ofertas tanto en negocios físicos como en tiendas en línea, y estos se podrán apreciar en ropa, electrodomésticos, celulares, viajes y calzado, por citar algunos ejemplos.