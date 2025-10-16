Credencial INAPAM: ¿Cuáles son los servicios médicos que la tarjeta entrega GRATIS?

La Credencial INAPAM se ha convertido en uno de los apoyos más importantes para un sector de la sociedad, el cual es la población adulta mayor. En ese sentido, se sabe que existen algunos servicios médicos que son completamente gratuitos con solo mostrar la tarjeta. ¿Cuáles son?

Vale mencionar que esta posibilidad se da a través del Centro de Atención Integral (CAI), un espacio que está enfocado principalmente al tema de salud de los adultos mayores que viven en el centro del país. Si tienes tu Credencial INAPAM y quieres conocer qué servicios médicos son gratuitos, entonces quédate con nosotros.

¿Qué servicios médicos brinda la Credencial INAPAM de forma gratuita?

Los servicios médicos gratuitos que brindan a quienes cuentan con la Credencial INAPAM son los siguientes: dermatología, geriatría, homeopatía, ginecología, odontología, nutrición, optometría, psicología, ortopedia, psiquiatría, reumatología, rehabilitación, audiología, tanatología y estudios de gabinete, tales como ultrasonidos y electrocardiogramas.

Es preciso que sepas que, de acuerdo con el Centro de Atención Integral, estos servicios son totalmente gratuitos, por lo que no debes entregar nada de efectivo a tu llegada al centro. En este contexto, debes saber que el horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, así como de 15:00 a 21:00 horas en su apartado vespertino.

¿En dónde se ubica el Centro de Atención Integral CAI?

El CAI se encuentra en el centro del país, más precisamente en Avenida Universidad número 150, dentro de la Colonia Narvarte, en la Alcaldía Benito Juárez. Su Código Postal es 03020 y el teléfono de informes es el 55-39-23-20-52.

¿Qué requisitos se necesitan para recibir atención médica?

Además de contar con tu Credencial INAPAM, también es preciso que tengas 60 años o más y presentarte en los horarios establecidos previamente. En este sentido, es necesario que se firme un aviso de privacidad, así como una carta en donde se informan los documentos que se entregarán en el centro. El seguimiento médico se llevará a cabo a partir de la segunda cita.