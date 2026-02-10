Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre los dos botones que tienen los inodoros modernos

Existen varios procesos que son tan cotidianos en la vida diaria, que se hacen de forma casi automática. En el caso de los seres humanos, uno de ellos es ir al baño y tirar las cadenas de los inodoros al terminar , pasando por alto toda la tecnología que hay detrás de estos artefactos para que puedan trabajar correctamente, como lo son los botones que muchos retretes actuales ya traen incluidos.

Se trata de dos teclas que, aunque parecen ser una misma, en realidad cuentan con funciones específicas que resulta muy conveniente conocer para aprovecharlas al máximo. De acuerdo con información del sitio especializado Wholesale Domestic, sirven para eliminar los residuos según lo necesiten; con descargas de agua potentes para sólidos y descargas de agua leves para líquidos.

¿Cómo se usan los botones de plástico y metal que hay en los inodoros?

Lo primero que hay que saber, es que el nombre correcto de los botones que traen los inodoros, es "doble descarga", término que hace referencia a la manera en que expulsa el agua desde su tanque para eliminar cualquier desecho biológico. Se estima que esta forma de descargas gasta de 3 a 6 litros y, por su fuerza, no requiere segundos intentos.

Los retretes con dos botones expulsan solo el agua que se necesita |Canva

Esta tecnología surgió como una alternativa a las palancas tradicionales, que gastan hasta 10 litros de agua cada vez que alguien tira de ellas, según datos de la Comisión Nacional del Agua. Por lo que contar con un mando "dual" en los baños, es una forma de reducir el desperdicio, tanto de uso doméstico como a escala, como puede ser en centros comerciales u oficinas.

El ingenioso método para ahorrar agua cada vez que vas al baño

Al tratarse de una necesidad biológica, es imposible suprimir el uso de los inodoros. Tampoco es factible "acumular" los desechos para jalar de las palancas menos veces en el día, no solo por los aromas, sino también por cuestiones de salubridad. Lo que sí se puede hacer, es tratar de reducir el desperdicio de agua al ir al baño usando solo un truco casero que no falla para contribuir a la preservación del medio ambiente .

Las palancas tradicionales de los WC desperdician mucha agua|Canva

Este método consiste simplemente en colocar dos botellas con arena al interior del tanque en el WC, para que así sea menos el volumen empleado cada vez que se activa. Respecto a su funcionalidad, la CONAGUA menciona que pueden ahorrarse hasta cuatro litros, lo que a largo plazo implica una cantidad significativa mientras se cambia a la tecnología de "doble descarga" con dos botones.