Si lo que buscas son ideas para remodelar baños, ya sean grandes o pequeños, estos 4 diseños minimalistas son ideales para ello, pues no requieres de mucho presupuesto, ya que este estilo no busca los detalles lujosos, sino objetos necesarios que, aunque pueden ser simples, son sumamente hermosos. Estas 30 ideas son buenas si tienes una tina en el espacio.

Antes de poner manos a la obra se debe entender que minimalista se refiere a que menos es más; es decir, se caracteriza por buscar lo simple, como el uso de colores neutros en espacios, la reducción de materiales u objetos y la cantidad sobre la calidad. Entendido ello, conoce estas 9 ideas para remodelar el patio de la casa y se vea como nuevo con poco presupuesto.

Estos son los diseños de baño minimalistas

1. Con plantas: Un baño minimalista debe tener por lo menos una planta, ya que además de ser una decoración y darle ese toque verde al espacio, algunas de ellas son ideales para eliminar los malos olores y derrochar aromas agradables.

4 diseños de remodelación de baños minimalistas que se ven hermosos: con poco presupuesto|Pinterest

2. Con tina: Los baños con tina se han vuelto tendencia en Pinterest, siempre y cuando tengan líneas curvas. El toque minimalista al recinto lo dan los colores neutros. Cabe mencionar que para ello se debe tener un cuarto grande, ya que las bañeras abarcan buen espacio.

4 diseños de remodelación de baños minimalistas que se ven hermosos: con poco presupuesto|Pinterest

3. Colores neutros: No se necesita de tonos extravagantes para pintar y decorar tu baño, pues menos es más. Puedes optar por colores claros como el blanco, beige o gris. Es preciso destacar que todo debe ir acorde, hasta el más mínimo objeto.

4 diseños de remodelación de baños minimalistas que se ven hermosos: con poco presupuesto|Pinterest

4. Hornacinas: Este tipo de hueco en las paredes del baño o donde se encuentra la regadera son de suma importancia, pues con ello evitas comprar muebles para colocar el papel sanitario, jabón, shampoo o cremas, por mencionar algunos productos de cuidado personal. Con lo anterior, se cumple con la regla de lo minimalista: menos es más.