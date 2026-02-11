Cuándo y dónde ver el primer eclipse del 2026, el fenómeno del ‘anillo de fuego’

Este 2026, vuelve a acaparar la atención del público en el cielo y es causa de un fenómeno astronómico. Recordemos que, hace poco se dio a conocer de la denominada Luna de Nieve. Y ahora, gracias al calendario celeste se puede llegar a anticipar ciertos eventos, entre ellos el primer eclipse solar de 2026.

Gracias a este evento que va a suceder muy pronto, se podrá apreciar cómo se observa el Sol desde la tierra, convirtiéndolo en un fenómeno espectacular y que pocas veces llega a suceder.

¿Cuándo va a ser el primer eclipse del 2026?

De acuerdo con los expertos, el primer eclipse del 2026 , va a suceder el próximo 17 de febrero, se trata de un eclipse solar anular, lo sorprendente de este fenómeno es que se hará un contorno luminoso alrededor del disco lunar, el cual es conocido como “anillo de fuego”, cubriendo el 96 por ciento del Sol.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse?

Los expertos han determinado que el eclipse va a comenzar con una fase parcial alrededor de las 9:56 GMT, es decir a las 3:56 de la madrugada tiempo del centro de México. Tan solo unos instantes después, el fenómeno va a avanzar y la Luna comienza a cubrir la mayor parte del disco solar.

Finalmente, la fase lunar va a comenzar aproximadamente a las 11:42 GMT (5:42 en México), mientras que su punto más alto será a las 12:12 GMT y va a terminar a las 12:41 GMT. Después, el eclipse va a llegar a su forma parcial hasta llegar al final alrededor de las 14:27 GMT, por lo que tendrá una duración cercana a las cuatro horas.

¿En dónde va a ser visible el eclipse?

Para quienes tengan ganas de observar este fenómeno, la fase parcial podrá verse desde el sur de Argentina y Chile, también en algunas partes del continente africano, incluyendo Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania. Finalmente, la parte del anillo de fuego únicamente se va a ver en la Antártida.

