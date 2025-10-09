Cuándo sí y cuándo no debes tomar electrolitos orales (y qué pasa si los bebes de forma incorrecta)

Los electrolitos orales son una solución acuosa compuesta principalmente de glucosa, potasio, magnesio, fósforo y cloruro, según la definición de National Cancer Institute. Su propósito principal es ayudar a que el cuerpo se recupere de la deshidratación, pues reponen el suministro perdido de agua y carbohidratos.

Pero, ¿qué tan saludables son y con qué frecuencia deberían tomarse? Esto es todo lo que debe saberse sobre esta bebida que ha causado tanta polémica en las últimas semanas, especialmente desde que trascendieron algunas versiones de que son nocivos para la salud.

¿En qué casos se recomienda tomar electrolitos orales?

Gracias a su fórmula, esta bebida suele ser utilizada para diferentes propósitos, según un artículo de Web MD. Comúnmente, los electrolitos orales son ingeridos deben consumirse en las siguientes circunstancias:



Diarrea.

Vómitos.

Jornadas de ejercicio prolongadas.

Viajes prolongados.

Exposición a temperaturas intensas.

Malestar estomacal.

Deshidratación intensa.

Sensación de cansancio por alguna enfermedad no importante (como la gripa).

Canva Los electrolitos orales son muy eficaces para combatir la deshidratación

En contraste, no es bueno para el organismo tomarlos todos los días para tratar de cubrir la ingesta diaria de agua sugerida. Es decir, no considerarlo como un sustituto de refrescos o jugos artificiales (aun cuando sean menos dañinos).

¿Qué pasa si tomas electrolitos todos los días?

De manera general, no es recomendable consumir electrolitos orales a diario, pues aunque parecen inofensivos, sí es posible que generen una situación problemática. Un artículo de Cleveland Clinic explica que este tipo de bebidas llegan a tener un alto contenido de azúcar y calorías, por lo que no son en lo absoluto una buena opción para excederse.

Además, cuando se empiezan a tomar tan seguido, su eficacia va perdiendo efecto y con el tiempo dejan de brindar esa sensación de bienestar inmediata. Como comparativo, se menciona que no es lo mismo ingerir agua simple que únicamente hidrata, que hacerlo con un gran trago de un líquido que pretende reponer los recursos perdidos del cuerpo.

Canva El cuerpo es capaz de producir por sí mismo los electrolitos necesarios para sentirse bien

Mientras que ante la preocupación de que el organismo experimente una falta de electrolitos si no se consumen en formatos orales, la Universidad de Texas señala que la mayoría de las veces es capaz de generarlos por sí mismos. Y para lograrlo, basta con llevar una dieta equilibrada y con suficiente cantidad de fibra es la forma más fácil de hacerlo.